Έρχεται κι ο Ροναλντίνιο στη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Ρέμου

Mε αφορμή τα 30 χρόνια της καριέρας του o Αντώνης Ρέμος ετοιμάζει μια συναυλία-υπερθέαμα στην παραλία της Θεσσαλονίκης στις 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Πρόκειται για μια μοναδική και αξέχαστη βραδιά για όλους τους θαυμαστές του, για τους Θεσσαλονικείς αλλά και για όλους όσους ταξιδέψουν στην πόλη της Μακεδονίας για τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Σύμφωνα το emakedonia.gr, στη συναυλία θα βρεθεί και ένας ζωντανός θρύλος του ποδοσφαίρου και κατά κοινή ομολογία «μάγος» της μπάλας, ο Βραζιλιάνος Ροναλντίνιο.

Στο επίκεντρο η Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο πρώην ποδοσφαιριστής θα παρακολουθήσει από κοντά τον Αντώνη Ρέμο, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που τον έχει απολαύσει σε νυχτερινά κέντρα όπου έχει εμφανιστεί.

Εκτός από τους καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης που έχουν κληθεί, καθώς και πολλοί Έλληνες τραγουδιστές που έχουν συνεργαστεί με τον Αντώνη Ρέμο, ο ερμηνευτής έχει καλέσει στη συναυλία και προσωπικότητες από άλλους χώρους.

Κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων της καριέρας του ο Έλληνας καλλιτέχνης έχει αποκτήσει φιλικές σχέσεις με πολλές διασημότητες και μια από αυτές είναι και ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Η πρόσκληση του Αντώνη Ρέμου

Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια, μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας.

Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ. Με ελεύθερη είσοδο, σαν μία μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζετε τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα.

Ο τόπος δε θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες. Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής! Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους.

Στην Παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρωγή της ΔΕΗ. Και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη.

Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά - γι’ αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα και θέλω να σου το ξαναπώ.

Γι’ αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή.

ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΝΕΣΑΙ 30!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ

Μεγάλος Χορηγός: ΔΕΗ

Χορηγοί Επικοινωνίας: Next Step Media & iefimerida

Παραγωγή: Galaxias Live Productions﻿

Πηγή φωτό: NDP

Πηγή: iefimerida.gr