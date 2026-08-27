Ο Κουμίνγκα έριξε άκυρο στους Λέικερς υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τους Τίμπεργουλβς

Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα βρίσκονταν ολόκληρο το καλοκαίρι στο «στόχαστρο» των Λος Άντζελες Λέικερς, όμως ο 23χρονος φόργουορντ αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση των «Λιμνάνθρωπων».

Οι Λέικερς είχαν θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση του νεαρού καλαθοσφαιριστή για την ενίσχυση τους στην θέση του βασικού φόργουορντ, όμως οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς βγήκαν νικητές στην μάχη για την υπογραφή του.

Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα, ήρθε σε συμφωνία με τους «Λύκους» για την υπογραφή συμβολαίου διετούς διάρκειας με απολαβές στα 13 εκατ. ευρώ, με τους Τίμπεργουλβς να χρησιμοποιούν το mid level exception για να υπογράψουν τον νεαρό φόργουορντ.

Έτσι, ο Κουμίνγκα θα γίνει ο βασικός small forward των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, δίπλα στους Έντουαρντς, ΛαΜέλο Μπολ, ΜακΝτάνιελς και Γκομπέρ, απορρίπτοντας τα 12 εκατ. δολάρια που του πρόσφεραν οι Λος Άντζελες Λέικερς.