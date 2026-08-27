Εκτός προημιτελικών ο Τσιτσιπάς και... στροφή στη Νέα Υόρκη

Κατώτερος των περιστάσεων ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ηττήθηκε στα δύο σετ από τον Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς και αποκλείστηκε από την οκτάδα του Winston Salem Open (ATP 250).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.53) έχασε από τον 27χρονο Αμερικανό (Νο.89) με 6-3, 7-6(1) σε 95 λεπτά και αναγκαστικά στρέφει το βλέμμα του στη Νέα Υόρκη, όπου θα διεξαχθεί το τελευταίο major της σεζόν (30/8-13/9).

Ξεκάθαρα υπάρχουν κάποια σημάδια βελτίωσης στο παιχνίδι του 28χρονου τενίστα, όμως θέλει αρκετή δουλειά για να επιστρέψει στο τοπ επίπεδό του...

Ο Κοβάτσεβιτς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Στέφανου στο τέταρτο γκέιμ, πήρε προβάδισμα με 1-3 και δεν δυσκολεύτηκε στη συνέχεια να κρατήσει το σερβίς του, για να «γράψει» το 1-0. Μεγάλο πρόβλημα για τον Τσιτσιπά ήταν οι επιστροφές και είναι ενδεικτικό ότι δεν είχε κανένα μπρέικ πόιντ στο πρώτο σετ.

Η εικόνα του αγώνα, ωστόσο, άλλαξε στο δεύτερο σετ, με τον Στέφανο να απειλεί τον Κοβάτσεβιτς στα δύο πρώτα service games του, αλλά να χάνει και τα τρία μπρέικ πόιντ, κυρίως διότι ο αντίπαλός του τον «σημάδεψε» στο backhand του.

Στο 3-3 ήρθαν οι πρώτες ευκαιρίες του Αμερικανού, όμως ο Τσιτσιπάς αντέδρασε φανταστικά και έμεινε όρθιος στο σετ (και στο ματς), κρατώντας για το 3-4. Το ίδιο συνέβη και στο 4-4, αλλά και στο 5-5, με τον Στέφανο να σβήνει δύο ακόμα μπρέικ πόιντ του Κοβάτσεβιτς, με αποτέλεσμα να πάει το σετ σε τάι μπρέικ.

Εκεί ο Αμερικανός πέτυχε με το καλημέρα μίνι μπρέικ με μια πολύ τυχερή επιστροφή και από εκεί και πέρα ο Στέφανος κατάφερε να πάρει μόνο έναν πόντο. Ο Κοβάτσεβιτς, λοιπόν, έκλεισε πανηγυρικά το ματς και θα παίξει στα προημιτελικά με τον Άρθουρ Φέρι.