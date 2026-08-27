Πάτρα: Ένταση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Μαχαιρώθηκε κρατούμενος μετά από τσακωμό

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ δύο κρατουμένων Παλαιστινιακής και Μαροκινής καταγωγής

Ένταση σημειώθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα μεταξύ δύο κρατουμένων, το απόγευμα της Τρίτης.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο μαχαίρι από το οποίο τραυματίστηκε ο ένας κρατούμενος.

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ δύο ατόμων, Μαροκινής και Παλαιστινιακής καταγωγής, κινητοποιώντας τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η αιτία.

Το μαχαίρι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ ο Μαροκινός που τραυματίστηκε χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και των δύο κρατούμενων.

Πηγή: newsbomb.gr