Νεπάλ: Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες - Σε αναμονή τα κράτη για αποστολή διασωστών

Περισσότεροι από 150 είναι οι νεκροί και 400 οι αγνοούμενοι

Περισσότεροι από 150 είναι οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε το Νεπάλ, ενώ τουλάχιστον 400 είναι οι αγνοούμενοι, με πολλούς να είναι τουρίστες.

Η διεθνής κοινότητα δηλώνει ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας στη χώρα, με ομάδες έρευνας και διάσωσης καθώς και ανθρωπιστική βοήθεια.

Χείμαρροι λάσπης σάρωσαν την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ, παρασύροντας κτίρια, γέφυρες και οχήματα. Ολόκληρα χωριά «σβήστηκαν από τον χάρτη», δήλωσε ο Ντέιβιντ Φίσερ, επικεφαλής του γραφείου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) στο Νεπάλ.

H IFRC ανέφερε πως αποδέσμευσε σχεδόν ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα (λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ) από τα ταμεία έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης. Στέλνει επίσης πόσιμο νερό, κουβέρτες, κιτ πρώτων βοηθειών, φορεία και σάκους για τη μεταφορά νεκρών.

«Προτεραιότητα αυτήν την ώρα είναι να φθάσουμε στις πληγείσες κοινότητες και να παράσχουμε βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους», υπογράμμισε ο Ντέιβιντ Φίσερ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Copernicus για να βοηθήσει το έργο των σωστικών συνεργείων, δηλώνοντας έτοιμη να παράσχει περαιτέρω βοήθεια.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την κυβέρνηση και δηλώνει έτοιμο να βοηθήσει.

Βρετανία: Ο υπουργός Εξωτερικών Εντ Μιλίμπαντ δήλωσε ότι η προξενική ομάδα «συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και την παροχή υποστήριξης στους πληγέντες»

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι ανέφερε ότι η χώρα «είναι έτοιμη να προσφέρει υποστήριξη στο Νεπάλ».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημέρωσε ότι έστειλε ιατρικά εφόδια στο Νεπάλ.

Η γειτονική Ινδία έστειλε 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, ανακοίνωσε ο ΥΠΕΞ Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ. Η ινδική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι μεταγωγικά αεροσκάφη θα παραδώσουν επιπλέον εφόδια και ότι ελικόπτερά της θα συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης ή εκκένωσης. Νωρίτερα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχε διαβεβαιώσει πως η χώρα του είναι «έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια στο Νεπάλ».

Το Μπανγκλαντές προσφέρθηκε επίσης να βοηθήσει το Νεπάλ «με κάθε δυνατό τρόπο σε επιχειρήσεις αρωγής και διάσωσης».

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» από την καταστροφή και «εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία».

Επιχείρηση μεγάλης κλίμακας

Όλες οι δυνάμεις του Νεπάλ έχουν ενεργοποιηθεί στην περιοχή της Ρασούβα, προκειμένου να εντοπίσουν και να διασώσουν αγνοούμενους. Από το πρωί της Τετάρτης επί ποδός βρίσκονται ο Στρατός της χώρας, οι Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και η Αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός Μπαλέντρα Σαχ δήλωσε ότι επιπλέον προσωπικό από άλλες περιφέρειες είχε ήδη μεταφερθεί προς τις πληγείσες περιοχές, ενώ έχουν συντονιστεί ιατρικές ομάδες, ασθενοφόρα, οι Πρόσκοποι του Νεπάλ και ο Ερυθρός Σταυρός για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο Σαχ ανέφερε ότι όλα τα διαθέσιμα ελικόπτερα έχουν κατευθυνθεί προς τις πληγείσες περιοχές, ενώ έχει ζητηθεί από ιδιωτικούς φορείς να διατηρήσουν τα αεροσκάφη τους σε ετοιμότητα.

Πηγή: newsbomb.gr