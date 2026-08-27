Εκατόμβη νεκρών στο Νεπάλ: Ξεπέρασαν τους 160, πάνω από 960 οι αγνοούμενοι - Συγκλονιστικά βίντεο

Τουλάχιστον 160 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Νεπάλ, εξαιτίας της φονικής πλημμύρας που κατάπιε κυριολεκτικά ολόκληρες πόλεις. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 963 είναι οι αγνοούμενοι, με πολλούς να είναι τουρίστες και επισκέπτες στην περιοχή.

Όσο περνούν οι ώρες, ο απολογισμός των νεκρών αναμένεται να ανεβαίνει καθώς οι ομάδες διάσωσης κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να εντοπίσουν ανθρώπους κάτω από τον μεγάλο όγκο λάσπης που έχει πλημμυρίσει την περιοχή Ρασούβα.

Οι πλημμύρες έπληξαν πόλεις και κοινότητες κατά μήκος των ποταμών Μπότε Κόσι και Τρισούλι στο Νεπάλ, καθώς και πέρα από τα σύνορα, στο Θιβέτ της Κίνας.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός κάνει λόγο για 19 γέφυρες που παρασύρθηκαν, καθώς και 40 χλμ. δρόμων που καταστράφηκαν. 13 υδροηλεκτρικά έργα στην περιοχή υπέστησαν ζημιές, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Πάνω από 200 φορτηγά παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Την ίδια ώρα οι επιστήμονες αναθεωρούν τις αρχικές πληροφορίες για το πώς προκλήθηκε η βιβλική καταστροφή, καθώς τα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι ένα τεράστιο κομμάτι από παγόβουνο κατέρρευσε, πιθανώς λόγο της κλιματικής αλλαγής, και στη συνέχεια προκάλεσε σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Πώς έγινε η φονική πλημμύρα

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), ένας όγκος πάγου περίπου 600 μέτρων αποκολλήθηκε από παγετώνα σε υψόμετρο άνω των 5.200 μέτρων. Ο όγκος έπεσε κατακόρυφα σχεδόν ένα χιλιόμετρο και συνετρίβη στον πυθμένα της κοιλάδας, με αποτέλεσμα να διαλυθεί σε χιλιάδες κομμάτια.

Η αποκόλληση ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε σεισμό, ο οποίος εκτιμήθηκε σε 5,2 Ρίχτερ. Σε δευτερόλεπτα, ο πάγος, οι βράχοι και το νερό μετατράπηκαν σε μια θανατηφόρα μάζα που όρμησε προς τα κάτω κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Lhende Khola.

TRAGEDY IN NEPAL AND TIBET!



Unexpected and terrifying flooding kills more than 100 people and leaves more than 400 missing.



Images show a wave of debris sweeping through Nepal.



Footage recorded this Wednesday (26) shows the force of the flash flood that struck the Rasuwa… pic.twitter.com/6sH8sOiDiK — Humanoid Tiger News (@_htcnews) August 27, 2026

Αυτή η μάζα έφραξε τον ποταμό. Το νερό συσσωρεύτηκε πίσω από το φράγμα και, όταν αυτό υποχώρησε, η τεράστια μάζα νερού παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του: χωριά, γέφυρες, δρόμους, υδροηλεκτρικά εργοστάσια και οτιδήποτε άλλο συνάντησε στο δρόμο του.

Μέσα σε λίγα λεπτά, χωριά στην περιοχή Ρασούβα του Νεπάλ και ο συνοριακός σταθμός Γκιρόνγκ στο Θιβέτ θάφτηκαν κάτω από τις λάσπες, μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους.

Η USGS ανέφερε αρχικά το γεγονός ως σεισμό, αλλά τώρα το χαρακτηρίζει ως κατολίσθηση που καταγράφηκε από τους σεισμογράφους σαν να ήταν σεισμός μεγέθους 5,5, παρότι προκλήθηκε στην επιφάνεια από την πρόσκρουση και τις κινήσεις του εδάφους και των πετρωμάτων.

🇳🇵 Nepal got hit by a flash flood that wiped out villages... Then this video starts circulating.



People are in waist-deep mud, dragging cooking gas cylinders out of the water to use for later.



Families are missing, houses are gone, and this is what some people chose to do with… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 26, 2026

Πόσοι είναι οι αγνοούμενοι

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 963, με πολλούς από αυτούς να είναι τουρίστες. Συγκεκριμένα, 698 είναι κάτοικοι Νεπάλ και 265 αλλοδαποί. Από τους 160 νεκρούς, 157 έχουν εντοπιστεί στην περιοχή του Νεπάλ και 3 στην περιοχή του Θιβέτ, που ανήκει στην Κίνα.

Η χώρα δέχεται χιλιάδες επισκέπτες από ορειβάτες που θέλουν να ανέβουν στα Ιμαλάια, αλλά και άλλους που επισκέπτονται τους εμβληματικούς ινδουιστικούς ναούς. Η οροσειρά που σημειώθηκε η κατολίσθηση βρίσκεται στους πρόποδες των Ιμαλαΐων και χωρίζει το Νεπάλ από την Κίνα.

Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια

Ο ηγέτης της Κίνας απέστειλε 111 διασώστες στη συνοριακή πόλη Γκιρόνγκ. Κινέζος δημοσιογράφος ανέφερε ότι η ομάδα έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες μέχρι να φτάσει στην περιοχή, λόγω λάσπης και φερτών υλικών που βρίσκονται ακόμα στους δρόμους.

Το Νεπάλ έχει επιστρατεύσει όλες τις δυνάμεις του Στρατού, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας, προκειμένου να αναζητήσουν αγνοούμενους και να βοηθήσουν στους απεγκλωβισμούς.

Την ίδια ώρα, περίπου 8 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στάλθηκαν από το κράτος του Νεπάλ, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υπνόσακους, κουβέρτες και προστατευτικά για τα κουνούπια.

Terrifying footage captures people fleeing for their lives as a sudden flash flood sweeps through the Nepal–Tibet region. pic.twitter.com/J5l9wVz3LF — WarMonitor (@WarMonitorINTL) August 27, 2026

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ένας σύμβουλος του Προγράμματος Ανταπόκρισης σε Καταστάσεις Καταστροφής (Disaster Assistance Response) θα φτάσει τις επόμενες ώρες στην περιοχή, ενώ παρέχουν βοήθεια ύψους 500.000 δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών την Τετάρτη.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα παρασχεθεί «μέσω της παγκόσμιας σύμβασης που έχει συνάψει με την οργάνωση Catholic Relief Services, για την παροχή καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης, ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και βοήθειας σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής στις κοινότητες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες».

Επίσης, η Διεθνής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ανέφερε πως αποδέσμευσε σχεδόν ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα (λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ) από τα ταμεία έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι στέλνει ιατρικά εφόδια.

Η Ινδία ανακοίνωσε την αποστολή 10 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ πολλές ακόμη χώρες όπως η ΗΠΑ, η Βρετανία, η Αυστραλία καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δηλώσει πως βρίσκονται σε αναμονή για οτιδήποτε χρειαστεί.