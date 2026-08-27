Πέθανε ο Ράτκο Μλάντιτς - Ο επονομαζόμενος «χασάπης της Βοσνίας» είχε καταδικαστεί για γενοκτονία

Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σερβοβόσνιων, Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος είχε καταδικαστεί για γενοκτονία στον πόλεμο της Βοσνίας (1992-95), πέθανε στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, έπειτα από πολλά εγκεφαλικά επεισόδια, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ράτκο Μλάντιτς, πρώην αρχηγός του στρατού των Σερβοβόσνιων, που είχε χαρακτηριστεί ως ο «Χασάπης της Βοσνίας» για τον ρόλο του στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα το 1995 , πέθανε, μετέδωσε την Πέμπτη το σερβικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS.

Ο Μλάντιτς, ο οποίος είχε υποστεί πολλά εγκεφαλικά επεισόδια τους τελευταίους μήνες, εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Χάγη για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αφού επέβλεψε τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, τη χειρότερη αιματοχυσία στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο .

Σέρβοι κρατικοί αξιωματούχοι και η οικογένεια του Μλάντιτς είχαν ζητήσει την απελευθέρωσή του λόγω της επιδεινούμενης υγείας του, αλλά οι εκκλήσεις αυτές απορρίφθηκαν από το δικαστήριο της Χάγης.

Ο Ράτκο Μλάντιτς καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου της Χάγης τον έκρινε ένοχο για γενοκτονία και τον θάνατο περίπου 8.000 Βόσνιων ανδρών και εφήβων στη Σρεμπρένιτσα, μια προστατευόμενη περιοχή του ΟΗΕ, το καλοκαίρι του 1995.

Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε, επίσης, για διώξεις και βίαιο εκτοπισμό Βόσνιων και Κροατών σε ολόκληρη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, για τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σεράγεβο και για ομηρία ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ το 1995.

Εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στις φυλακές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, στη Χάγη.

Πηγή: cnn.gr