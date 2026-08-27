Ιός Δυτικού Νείλου: 13χρονος εμφάνισε βαριά συμπτώματα - Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο

Με βαριά συμπτώματα νοσηλεύτηκε ένας 13χρονος μετά από επιπλοκές που εμφάνισε εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου.

Ο 13χρονος ήταν ο πρώτος ανήλικος που μολύνθηκε φέτος από τον ιό.

Το παιδί παρέμεινε για μία ημέρα στο νοσοκομείο, έλαβε θεραπεία και πλέον είναι καλά στην υγεία του.

Οι περιοχές υψηλού κινδύνου

Στην γεωγραφική κατανομή, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ ως «υψηλού κινδύνου» καταγράφονται οι Δήμοι:

Ηρακλείου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Νέας Σμύρνης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης - Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, και Θάσου.

Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Στον δήμο Θάσου ιδιαίτερα, χαρακτηρίσθηκε ως «υψηλού κινδύνου» λόγω περιστατικού με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, υπό διερεύνηση (με διαμονή κυρίως στον Δήμο Θάσου κατά την περίοδο επώασης). Η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» του Υπουργείου Υγείας έκρινε σκόπιμο τον χαρακτηρισμό του Δήμου ως «υψηλού κινδύνου» εκ του ασφαλούς, και εν αναμονή ολοκλήρωσης της διερεύνησης.

Πηγή: cnn.gr