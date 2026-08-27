Προγνωστικά Μπραν – ΠΑΟΚ: Πληρώνουν οι επιθέσεις

Η Μπραν υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Brann Stadion», στη ρεβάνς των play off του UEFA Conference League.

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Ανάλυση Μπραν

Η Μπραν έφυγε με το ισόπαλο 1-1 από την Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι των play off του Conference League. Μπορεί να μην πραγματοποίησε ιδιαίτερα καλή εμφάνιση, ωστόσο πήρε το θετικό αποτέλεσμα που αναζητούσε και διατήρησε ανοιχτή την υπόθεση της πρόκρισης.

Ανάλυση ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε μετά το εντός έδρας 1-1 με την Μπραν, επικρατώντας με 4-0 του Λεβαδειακού στην Τούμπα για την πρεμιέρα της Super League. Ο Δικέφαλος παρουσιάστηκε σοβαρός, έλεγξε απόλυτα την αναμέτρηση και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες απέναντι στην ομάδα της Βοιωτίας.

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