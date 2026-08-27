Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γκαϊδατζής στο σκιφ ελαφρών βαρών! (vid)

Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό, ολοκληρώνοντας την κούρσα σε 6:47.77 και εξασφαλίζοντας με εμφατικό τρόπο την πρώτη θέση.

Η επιτυχία στο Άμστερνταμ ήρθε να προστεθεί σε μια εξαιρετική χρονιά για τον «χάλκινο» Ολυμπιονίκη του Παρισιού. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε, ο Γκαϊδατζής επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας αυτή τη φορά στην κορυφή του κόσμου.

Με τη νίκη του, μάλιστα, χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών.

Πίσω από τον Έλληνα πρωταθλητή, τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Φελίπε Περέιρα από την Ουρουγουάη με χρόνο 6:51.50, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Μεξικανός Αλέξις Γκαρσία, ο οποίος τερμάτισε σε 6:52.06.

Η κατάταξη του τελικού: