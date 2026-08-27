Πέθανε ο Πίτερ Κάλεν, η φωνή των Transformers σε ηλικία 85 ετών

Σίγησε η φωνή των «Transformers», ο ηθοποιός Πίτερ Κάλεν πέθανε την Τετάρτη (26.08.2026) στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τον ατζέντη του ηθοποιού.

Συγκεκριμένα, ο ατζέντης του θρυλικού ηθοποιού φωνής ανέφερε στο TMZ: «Ο Πίτερ πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Η αιτία θανάτου είναι ασαφής».

«Ο Πίτερ Κάλεν απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια – και φυλαγμένος στις καρδιές των πολλών φίλων του και των αμέτρητων θαυμαστών του παγκοσμίως.

Η οικογένειά του σας ζητά να τιμήσετε την αξιοσημείωτη κληρονομιά του υπηρετώντας τις κοινότητές σας και καθοδηγώντας τους άλλους με συμπόνια, ακεραιότητα και αφοσίωση και να θυμάστε πάντα ‘να είστε αρκετά δυνατοί για να είστε ευγενικοί».

Ο Πίτερ χάρισε τη φωνή του στον Optimus Prime, τον αρχηγό των Ότομποτ, στην αρχική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων «Transformers» της δεκαετίας του 1980.

Επίσης, επέστρεψε στον ρόλο της στη σειρά ταινιών με τον Μάικλ Μπέι.

Ο Πίτερ είναι επίσης γνωστός για τη φωνή του στον Predator στην ταινία «Predator» του 1987, τον «Γκάρη» στο «Winnie the Pooh» καθώς και ο KARR στο «Knight Rider»… και άλλα πολλά.

Ο Πίτερ ήταν ακόμη και η φωνή του Mario στην αρχική σειρά κινουμένων σχεδίων «Donkey Kong» τη δεκαετία του 1980.

Πηγή: newsit.gr