Με Φις η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο US Open

Ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή περιμένει τον Στέφανο Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο του US Open 2026, καθώς η κλήρωση τον έφερε αντιμέτωπο με τον Αρτούρ Φις.

Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.53 της παγκόσμιας κατάταξης, καλείται να ξεπεράσει από την πρεμιέρα ένα από τα υψηλότερα εμπόδια που θα μπορούσαν να βρεθούν στον δρόμο του, αντιμετωπίζοντας το Νο.11 του κόσμου.

Ο 21χρονος Γάλλος πηγαίνει στη Νέα Υόρκη σε εξαιρετική κατάσταση και με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς πρόσφατα πανηγύρισε στο Σινσινάτι τον πρώτο τίτλο Masters 1000 της καριέρας του.

Παράλληλα, ο Φις έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ανερχόμενα ονόματα του παγκόσμιου τένις, ενώ έχει και την παράδοση με το μέρος του απέναντι στον 28χρονο Έλληνα πρωταθλητή, καθώς έχει επικρατήσει σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις μέχρι σήμερα.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό δεσπόζει ο Σάσα Ζβέρεφ, ο οποίος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την απουσία του Σίνερ και να διεκδικήσει το πρώτο του US Open. Ο Γερμανός βρίσκεται σε μία πλευρά όπου θα συναντήσει μεταξύ άλλων παίκτες όπως ο Λορέντζο Μουσέτι, ο Αντρέι Ρούμπλεφ και ο Κάρεν Χατσάνοφ.

Στην άλλη πλευρά, στην οποία είναι και ο Τσιτσιπάς, βρίσκεται ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επιστρέφει σε Grand Slam μετά την απουσία του από το Roland Garros και το Wimbledon λόγω τραυματισμού στον καρπό.

Ο Ισπανός θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι απέναντι στον Σίνερ.

Στην ίδια μεριά του ταμπλό βρίσκεται και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που κυνηγά τον 25ο τίτλο Grand Slam της καριέρας του.