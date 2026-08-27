Ποκουσέφσκι: «Το ελληνικό διαβατήριο δεν έχει σχέση με το μπάσκετ»

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι σε δηλώσεις του τόνισε πως το ελληνικό διαβατήριο που θα πάρει δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Meridian Sport»:

«Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή: η αλήθεια. Οι συνθήκες της ζωής μου έφεραν έτσι τα πράγματα, ώστε πέρασα τα χρόνια της διαμόρφωσής μου στην Ελλάδα, από τα 13 έως τα 18 μου. Πηγαίνω εκεί κάθε καλοκαίρι, έχω σπίτι, η μέλλουσα σύζυγός μου είναι Ελληνίδα. Αγαπώ αυτή τη χώρα, όπως αγαπώ και τη Σερβία. Θα ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και η απόκτηση διαβατηρίου αποτελεί λογική εξέλιξη. Δεν υπάρχει πίεση, δεν βιάζομαι για τίποτα· όταν είναι να γίνει, θα γίνει. Είναι φυσιολογικό. Το παρελθόν μου και το μέλλον που θα ήθελα να έχω είναι συνδεδεμένα με την Ελλάδα. Και ίσως με συνδέει και το μπάσκετ».

Για το ότι τα ΜΜΕ συνέδεσαν την απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου με την προοπτική συμμετοχής στην εθνική ομάδα της χώρας:

«Όπως είπα, το ελληνικό διαβατήριο δεν έχει καμία σχέση με το μπάσκετ».

Για το ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια:

«Ναι, υπήρξαν συζητήσεις με τις περισσότερες μεγάλες ελληνικές ομάδες. Όμως, δεν θέλω να πάω κάπου όπου δεν με θέλουν για τον ρόλο που πιστεύω ότι αξίζω και μπορώ να υπηρετήσω καλά σε αυτό το σημείο της καριέρας μου. Αν θα συμβεί αυτό, θα το δούμε. Θέλω να βρίσκομαι σε μια μεγάλη ομάδα έχοντας σημαντικό ρόλο, κάτι που δεν θα είχα τώρα.

Υπήρξαν σοβαρές συζητήσεις, αλλά η στάση μου αυτή τη στιγμή δεν είναι να κυνηγώ μεγάλες ομάδες, τη δημοσιότητα ή τα χρήματα. Τώρα θέλω απλώς να παίζω μπάσκετ, γιατί αυτό με κάνει χαρούμενο. Αυτός είναι ο λόγος που ήθελα να πάω στην Παρτιζάν και ο λόγος που βρίσκομαι τώρα στη Λοκομοτίβ. Δεν ψάχνω τίποτα άλλο. Με αυτό το σκεπτικό μίλησα σε όλους τους προπονητές και τις ομάδες το καλοκαίρι.

Αυτό μετέφεραν και οι ατζέντητές μου στις ομάδες: ότι ο Αλεκσέι Ποκουσέφσκι δεν ενδιαφέρεται για τα χρήματα, αλλά για να έχει έναν καλό ρόλο και για να τον εμπιστευτούν. Εκείνη η εμπιστοσύνη -το να πουν δηλαδή "μπορεί να τα καταφέρει"- δεν ήρθε από την πλευρά τους. Κάτι που το καταλαβαίνω. Μετά από δύο τέτοιες σεζόν στην Παρτιζάν, δεν μπορώ να περιμένω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από ορισμένες ομάδες».