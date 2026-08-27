Βατή πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στο US Open

Αντίπαλο από τα προκριματικά θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα της στο US Open, με την Ελληνίδα τενίστρια να βρίσκεται στο Νο.32 του ταμπλό και να περιμένει την ολοκλήρωση των qualifiers για να μάθει ποια θα βρεθεί απέναντί της στον πρώτο γύρο.

Σε περίπτωση που ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο, στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα και την Έλα Ζάιντελ.

Τα πράγματα δυσκολεύουν αισθητά στη συνέχεια, καθώς στον τρίτο γύρο υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθεί απέναντι στην Έλενα Ριμπάκινα. Η Καζάκα βρίσκεται στο Νο.2 του ταμπλό και συγκαταλέγεται στις τενίστριες που διεκδικούν την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στη Νέα Υόρκη.

Στο ίδιο κομμάτι του ταμπλό βρίσκονται επίσης η Ναόμι Οσάκα και η Ελίζ Μέρτενς, με τις οποίες υπάρχει πιθανή διασταύρωση στον τέταρτο γύρο, ενώ στα προημιτελικά βρίσκονται οι Ίγκα Σφιόντεκ και Μπελίντα Μπέντσιτς. Στα ημιτελικά, μεταξύ των πιθανών αντιπάλων από την άλλη πλευρά του συγκεκριμένου μισού βρίσκονται οι Κόκο Γκοφ, Μίρα Αντρέεβα και Αμάντα Ανισίμοβα.

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό δεσπόζει η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία ενδέχεται να συναντήσει την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τρίτο γύρο. Στη συνέχεια, πιθανές διασταυρώσεις υπάρχουν με τις Νταϊάνα Σνάιντερ και Μάγια Χβαλίνσκα στον τέταρτο γύρο, τις Μάρτα Κόστιουκ και Λίντα Νόσκοβα στα προημιτελικά και τις Τζέσικα Πεγκούλα και Καρολίνα Μούχοβα στα ημιτελικά.