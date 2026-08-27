Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο: 15 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και παραβάσεις ΚΟΚ

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με 15 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, ελέγχους για ρευματοκλοπές και παραβάσεις του ΚΟΚ, καθώς και κατασχέσεις εξοπλισμού και εργαλείων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ενώ χρησιμοποιήθηκε και drone για την επιτήρηση των σημείων ελέγχου.

Κατά τη διάρκειά της συνελήφθησαν 15 άτομα για υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, ρευματοκλοπές, παραβάσεις του πλανόδιου εμπορίου, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 17 τροχονομικές παραβάσεις, ενώ προχώρησαν στην αφαίρεση αδειών κυκλοφορίας και διπλωμάτων οδήγησης.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν 19 ηλιακά πάνελ, μία γεννήτρια, ένας ηλεκτροσυγκολλητής και διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία, ενώ σχηματίστηκαν και δύο δικογραφίες για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών, με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να αποξηλώνουν περίπου 1.860 μέτρα παράνομων καλωδιώσεων, ενώ διαπιστώθηκαν και δύο περιπτώσεις παράνομης ηλεκτροδότησης κατοικιών.

Η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: cnn.gr