Για πάντα στην ΑΕΚ ο Σάκοτα: Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030!

Ντράγκαν Σάκοτα... για πάντα στην ΑΕΚ: Ο head coach της «Ένωσης» υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030, με τους «κιτρινόμαυρους» να σημειώνουν πως η εν λόγω εξέλιξη είναι «ανεξάρτητα από το πόστο του» τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η καρμική σχέση του με τη «Βασίλισσα» πανθομολογούμενη.

Η «σχέση» του με τον πάγκο, αδιανόητη συνθήκη ψυχικής και πνευματικής αυτοκυριαρχίας, που «υπέγραψε» στις 22 Απριλίου 1973 στο Βελιγράδι σε ηλικία μόλις 20 ετών, και δεν επιθυμεί να πάρει πίσω την υπογραφή του…

Μα, πιο ισχυρή παρακαταθήκη αποτελεί εσαεί, όπως γράψαμε και πέρσι, το «χρυσόβουλο» συνεργασίας του Κόουτς με το ένδοξο Σωματείο μας και το λαό της ΑΕΚ, το οποίο «υπέγραψε» προ πολλού με το «αίμα» της «κιτρινόμαυρης» καρδιάς του! Εν όψει των μεγάλων προκλήσεων της νέας εποχής, και στο πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον των τελευταίων δεκαετιών σ’ Ελλάδα και Ευρώπη, αποφάσισε να δηλώσει «ΠΑΡΩΝ», αφήνοντας για ακόμη μία φορά κρεμασμένο στην ιματιοθήκη του Γραφείου του στη SUNEL Arena, το κοστούμι του Αθλητικού Διευθυντή.

Η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι ο Κόουτς των τίτλων, ο κορυφαίος Κόουτς του BCL της περασμένης περιόδου, ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, συνεχίζει ως προπονητής και για την περίοδο 2026-2027, ενώ παράλληλα υπέγραψε σήμερα (Πέμπτη, 27/08) την επέκταση του συμβολαίου του (ανεξάρτητα από πόστο) έως το Καλοκαίρι του 2030!

Ο Kόουτς θα είναι ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ!

Γιατί αυτό υπαγορεύει η Ιστορία…