Αταμάν: «Η απουσία του Σενγκούν θα μας αναγκάσει να διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα»

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε τις επικείμενες αναμετρήσεις της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της εθνικής Τουρκίας:

Για τις απουσίες σε σχέση με το τελευταίο EuroBasket: «Σε σύγκριση με το τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχουμε, φυσικά, ορισμένες απουσίες και αυτή η κατάσταση θα επηρεάσει το σύστημά μας. Ειδικά η απουσία του Αλπερέν θα μας αναγκάσει να διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς τον τρόπο παιχνιδιού μας».

Για την παρουσία του Φλιν αντί του Λάρκιν: «Με τον Λάρκιν να απουσιάζει, ο Φλιν είχε καλή απόδοση στα δύο φιλικά παιχνίδια. Είμαι ικανοποιημένος και από την παρουσία των υπόλοιπων παικτών μας».

Για την αναμέτρηση με τη Λιθουανία: «Τώρα έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι με τη Λιθουανία. Πρόκειται για μία επικίνδυνη ομάδα, η οποία διαθέτει σημαντικούς παίκτες που αγωνίζονται στη EuroLeague. Ειδικά ο Τουμπέλις και ο Μοτιεγιούνας είναι πολύ έμπειροι. Οι υπόλοιποι μπορεί να μην είναι τόσο γνωστοί, όμως πρόκειται για ένα σύνολο που παίζει εξαιρετικά καλό και γρήγορο μπάσκετ, ευστοχεί όταν βρίσκει ελεύθερα σουτ και αγωνίζεται με τον σωστό τρόπο».