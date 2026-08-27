Λευκάδα: Πώς μία αποτυχημένη βομβιστική επίθεση οδήγησε σε 6 συλλήψεις

Έξι άτομα, ηλικίας 27, 32, 36, 41, 47 και 49 ετών, τα οποία φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στην τοποθέτηση και πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στη Λευκάδα, έπεσαν στα χέρια της Αστυνομίας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Εις βάρος των έξι εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης της ανακρίτριας Πρωτοδικείου Λευκάδας για σύσταση συμμορίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

Η αποτυχημένη βομβιστική επίθεση

Η υπόθεση αφορά ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή Αγιοφύλλι της Βασιλικής Λευκάδας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι έξι κατηγορούμενοι, έχοντας -κατά περίπτωση- διαφορετικούς ρόλους, συμμετείχαν στην τοποθέτηση και πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε κατοικία.

Ο μηχανισμός, ωστόσο, δεν εξερράγη, με αποτέλεσμα η επίθεση να μην ολοκληρωθεί. Από την περαιτέρω έρευνα των Αρχών προέκυψε, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ότι ως ηθικοί αυτουργοί της συγκεκριμένης ενέργειας φέρονται δύο έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου: ένας 31χρονος Έλληνας και ένας 47χρονος Αλβανός.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών αναζητούσαν τους εμπλεκόμενους σε Πειραιά, Αχαρνές, Νίκαια, Πέραμα και Αίγινα. Το απόγευμα της 25ης Αυγούστου 2026 συνελήφθησαν ο 49χρονος και ο 36χρονος, ενώ το πρωί της 26ης Αυγούστου ακολούθησαν οι συλλήψεις του 27χρονου, του 41χρονου και μιας 47χρονης γυναίκας.

Την ίδια ημέρα, το απόγευμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 32χρονο, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των συλλήψεων.

Το βαρύ παρελθόν του 49χρονου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποινικό παρελθόν του 49χρονου, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, εκτείνεται σε βάθος τριών δεκαετιών.

Από το 1995 και μετά, εις βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες και έχουν καταγραφεί συλλήψεις για ναρκωτικά, κλοπές, απόπειρες κλοπής, διακεκριμένες κλοπές, όπλα, παράνομη μεταφορά μεταναστών, αλλά και άλλες παραβάσεις.

Μεταξύ των σοβαρότερων περιστατικών που περιλαμβάνονται στο ιστορικό του είναι υπόθεση του 2008, όταν φέρεται να εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο έχοντας στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες και σουγιά.

Το 2010 σχηματίστηκε νέα δικογραφία εις βάρος του για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ το 2013, κατά την επιστροφή του στις φυλακές μετά από άδεια, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον θεώρησαν ύποπτο για απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου απέβαλε τέσσερα αυτοσχέδια νάιλον με ηρωίνη.

Στο ποινικό του ιστορικό περιλαμβάνονται, επίσης, υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων, μεταξύ άλλων σε πρατήριο καυσίμων και σταθμευμένο όχημα, απόπειρα κλοπής μοτοσικλέτας, αλλά και υπόθεση διακεκριμένων κλοπών, στην οποία φέρεται να αφαίρεσε ακόμη και σκάφος από οικόπεδο που βρισκόταν υπό αστυνομική επιτήρηση.

Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2019 συνελήφθη δυνάμει καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη πέντε ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το όνομά του εμφανίζεται και σε νεότερες δικογραφίες. Τον Ιούνιο του 2025 φέρεται να εντοπίστηκε κοντά σε κλεμμένη μοτοσικλέτα μαζί με ακόμη ένα άτομο, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς φέρεται να εντοπίστηκε έπειτα από διάρρηξη καταστήματος.

Ο 27χρονος είχε, επίσης, απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Ξεχωρίζει υπόθεση του Ιουνίου 2016, όταν συνελήφθη για ληστεία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Μαζί με συνεργούς του, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φέροντας γκλομπ και πιστόλι, εισέβαλαν σε κατοικία στη Σαλαμίνα, όπου φέρονται να απείλησαν και να χτύπησαν τον ιδιοκτήτη, αφαιρώντας αντικείμενα και το αυτοκίνητό του.

Πλούσιο είναι και το ποινικό ιστορικό του 36χρονου

Από το 2010 και μετά έχει απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, ληστεία, όπλα, διαρρήξεις, κλοπές και ενδοοικογενειακή βία.

Το 2016 είχε σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να βρέθηκε στην κατοχή του μαχαίρι συνολικού μήκους 18 εκατοστών.

Το 2024 συνελήφθη μετά από διάρρηξη καταστήματος στο Πέραμα, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε απειλήσει πολίτες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό.

Το 2024 καταγράφηκαν, επίσης, δύο υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος του.

Ακόμη πιο σοβαρές είναι οι υποθέσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2025, καθώς φέρεται να ταυτοποιήθηκε ως δράστης ληστείας σε περίπτερο στο Κερατσίνι, όπου με την απειλή μαχαιριού φέρεται να αφαίρεσε 800 ευρώ.

Λίγο αργότερα συνελήφθη για ακόμη μία ληστεία, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να αφαίρεσε με χρήση σωματικής βίας την τσάντα γυναίκας.

Τον Μάρτιο του 2025 συνελήφθη εκ νέου δυνάμει εντάλματος σύλληψης, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 απασχόλησε ξανά τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Για τους υπόλοιπους συλληφθέντες δεν προκύπτει καταγεγραμμένο ποινικό παρελθόν στα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, καθώς πλέον καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο που φέρονται να είχαν στην υπόθεση της αποτυχημένης βομβιστικής επίθεσης στη Λευκάδα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι διασυνδέσεις, οι ρόλοι και τα κίνητρα όλων των εμπλεκομένων.

Πηγή: iefimerida.gr