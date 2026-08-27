Καιρός αύριο: Καύσωνας με 39άρια, καταιγίδες στα βορειοανατολικά και 8 μποφόρ

Ο καιρός για αύριο Παρασκευή (28.08.2026) θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, θα σχηματιστούν όμβροι στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγη 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της Κεντρικής Μακεδονίας όπου τοπικά θα διατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις.

Άνεμοι: Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38, τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33, τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: newsit.gr