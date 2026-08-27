Χράντεκ Κράλοβε – Παναθηναϊκός Κανάλι: Που παίζει live;

Πού θα δω το Χράντεκ Κράλοβε – Παναθηναϊκός και τι ώρα;
Η ρεβάνς ανάμεσα στη Χράντεκ Κράλοβε και τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Αυγούστου στη «FINEP Arena». Η σέντρα της αναμέτρησης για τα play off του Conference League είναι προγραμματισμένη για τις 20:00.
Δείτε το κανάλι Χράντεκ Κράλοβε – Παναθηναϊκός!
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