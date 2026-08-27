CEO Ρίτας: «Οι φιναλίστ του BCL θα έχουν απευθείας θέσεις στο NBA Europe»

Ο CEO της Ρίτας, Μαρτίνας Γκίγκα, έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που θα προκρίνονται οι ομάδες στο NBA Europe, σημειώνοντας πως οι φιναλίστ του BCL θα έχουν απευθείας συμμετοχή στη νεοσύστατη διοργάνωση του ΝΒΑ.

Νέα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί η διαδικασία πρόκρισης στο NBA Europe έρχονται στο φως, καθώς πλησιάζει η έναρξη της νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης που σχεδιάζουν από κοινού το NBA και η FIBA.

Όπως αναφέρει το BasketNews, ο CEO της Ρίτας Βίλνιους, Μαρτίνας Γκίγκα έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο που εξετάζεται αναφορικά με τα προκριματικά της διοργάνωσης. Οι σχετικές λεπτομέρειες δείχνουν ότι η συμμετοχή στο NBA Europe δεν θα αφορά αποκλειστικά ομάδες που θα λάβουν εξαρχής μόνιμη θέση, αλλά θα υπάρχει και δρόμος πρόκρισης μέσω της αγωνιστικής δραστηριότητας των συλλόγων στην Ευρώπη.

«Οι φιναλίστ του BCL θα έχουν απευθείας θέσεις στο NBA Europe. Το προκριματικό τουρνουά θα περιλαμβάνει τις δύο ομάδες που ηττήθηκαν στα ημιτελικά του BCL και έξι ομάδες από τα υψηλότερα – βάσει κατάταξης – εθνικά πρωταθλήματα», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Λιθουανών.