«Πόλεμος» Αγαπηδάκη - Κωνσταντοπούλου για Ακρίτα: «Πάει πολύ να κάνετε τη μαχήτρια υπέρ των γυναικών»

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή την Πέμπτη (27.08.2026) ανάμεσα στην Ειρήνη Αγαπηδάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αφορμή, η δημοσιοποίηση της απόφασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μη στηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, η βουλευτής Έλενα Ακρίτα.

«Εμφανίζεστε μαχήτρια υπέρ των γυναικών, αλλά εσείς είχατε προτείνει τον κ. Χουρδάκη», σχολίασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη απευθυνόμενη στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Το να παραμείνει το προεδρείο της Βουλής, μόνο με άνδρες μέλη, είναι πρόκληση, το να υποχρεώνονται γυναίκες υπουργοί να μην απαντάνε και να φεύγουν με εξυπνακισμούς είναι έκπτωση», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο που αφορά την επαγγελματική ασφάλιση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε το ζήτημα σε όλες τις παρεμβάσεις της και κάλεσε τα μέλη της κυβέρνησης που βρέθηκαν στην αίθουσα να πάρουν θέση.

«Είναι προφανές ότι είναι σε πολύ μεγάλη δυσκολία ο κ. Μητσοτάκης διότι έχει δώσει γραμμή να μπλοκάρουν συγκεκριμένη βουλευτή από το προεδρείο της Βουλής. Και είναι προφανές ότι είναι γραμμή Μητσοτάκη. Και είναι σε μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή. Δύο φορές έθεσα το θέμα στην κυρία Κεραμέως και δεν μου απήντησε. Η κυρία Αγαπηδάκη σηκώνεται και φεύγει και κάνει πνεύμα», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα, χαρακτήρισε πρόκληση τη στάση της ΝΔ που ενδέχεται να μην επιτρέψει να υπάρχει γυναίκα στο προεδρείο και ιδιαίτερα σε μία περίοδο έξαρσης των γυναικτονιών, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

«Το να παραμείνει το προεδρείο της Βουλής, μόνο με άνδρες μέλη, είναι πρόκληση. Το να υποχρεώνονται γυναίκες υπουργοί να μην απαντάνε και να φεύγουν με εξυπνακισμούς είναι έκπτωση», πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Λίγα λεπτά νωρίτερα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη είχε προκληθεί, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να απαντήσει ποια είναι η θέση της για το ζήτημα ότι η ΝΔ προαναγγέλλει ότι θα «μπλοκάρει» την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στο προεδρείο της Βουλής. «Πάρτε θέση. Σας προσκαλώ», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Κυρία Κωνσταντοπούλου, με ξεπερνά το ό,τι ενώ είχατε τέσσερις γυναίκες και μπορούσατε να τις προτείνετε για αντιπροέδρους της Βουλής, εσείς επιλέξατε τον κ. Χουρδάκη. Πάει πολύ λοιπόν να έρχεστε εδώ σήμερα και να κάνετε τη μαχήτρια των γυναικών. Μόνο αυτό», σχολίασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Πηγή: newsit.gr