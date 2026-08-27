Λουκάσοφ: «Κάθε επόμενο παιχνίδι θα είναι καθοριστικό για εμάς»

Ο αρχηγός της Ουκρανίας μίλησε για την κρισιμότητα της αναμέτρησης με την Εθνική μας ομάδα (28/8), σημειώνοντας πως κάθε παιχνίδι για την ομάδα τους στα «παράθυρα» του Αυγούστου είναι καθοριστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το φιλικό κόντρα στην Λετονία: «Ήταν σχεδόν ένα πλήρες παιχνίδι με όλη την ομάδα. Όλοι έπαιξαν εκτός από τον Ντμίτρο Σκαπίντσεφ, ο οποίος έχασε αυτόν τον αγώνα. Υπήρξε η μέγιστη συγκέντρωση σε αυτόν τον αγώνα, προσπαθήσαμε να αλληλεπιδράσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα στο γήπεδο και σταδιακά προετοιμαστήκαμε για την Ελλάδα σε αυτόν τον αγώνα. Μου άρεσε ο τρόπος που παλέψαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν τα παρατήσαμε, ακόμα και όταν κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήταν δύσκολο, γιατί η Λετονία παίζει πάντα καλά στην έδρα της - υπήρχε πολύς κόσμος και η νίκη σε αυτόν τον αγώνα ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς»

Για το τι να περιμένουμε από το παιχνίδι με την Εθνική ομάδα: «Έχουμε ήδη αρχίσει να αναλύουμε την ελληνική εθνική ομάδα, έχουμε παρακολουθήσει βίντεο, έχουμε αρχίσει να προετοιμαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ιδιαίτερη εισαγωγή σε αυτήν την ομάδα, πήραν το χάλκινο στο τελευταίο ευρωπαϊκό. Σχεδόν όλοι οι παίκτες παίζουν σε ομάδες της Ευρωλίγκας, παίζουν σε υψηλό επίπεδο, σχεδόν όλοι ήρθαν σε αυτήν εκτός από τον Γιάννη, ο οποίος δεν μπόρεσε να ενταχθεί στην Ελλάδα σε αυτό το παράθυρο. Υπέστησαν δύο ήττες κατά τη διάρκεια του προηγούμενου παραθύρου, αλλά τώρα θα είναι σε θέση μάχης και θα προσπαθήσουν να κάνουν τα πάντα για να πάρουν δύο νίκες. Ακριβώς όπως εμείς»

Για το τι θυμάται από το τελευταίο μεταξύ τους παιχνιδι: «Θυμάμαι πρώτα απ' όλα την κυριαρχία του Γιάννη - ήταν αήττητος σε κάθε παιχνίδι. Είναι ένας σούπερ σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ. Το παιχνίδι ήταν άψογα οργανωμένο από τον Καλάθη, έχουν πολύ δυνατούς σουτέρ όπως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι ίσως η κύρια απειλή στην τωρινή σύνθεση της εθνικής ομάδας της Ελλάδας»

Για την κατάσταση της ομάδας: «Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Υπήρχε ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο ξεκινήσαμε την προετοιμασία λίγο νωρίτερα. Συνεχίζουμε να τηρούμε αυτό το σχέδιο, οι προπονητές ξέρουν τι έπρεπε να κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτούς τους αγώνες».

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από τον Μαξ Σούλγκα: «Μου αρέσει το στυλ μπάσκετ του, είναι σε καλή φυσική κατάσταση, τεχνικά καλά προετοιμασμένος. Είναι σαφές ότι έχει μια δυνατή σχολή μπάσκετ, την οποία πέρασε στην Ισπανία και τις ΗΠΑ. Αισθάνεται καλά την πάσα, βλέπει το γήπεδο, μπορεί να αποτελέσει απειλή, τόσο από την πάσα όσο και από την περιφέρεια. Ο Μαξ, όπως όλοι οι άλλοι, δίνει τον εαυτό του στην άμυνα και έχει μεγάλη επιθυμία να βοηθήσει την ομάδα»