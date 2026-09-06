Διαδοχικές ήττες για την Μπολόνια, με θετική παράδοση η Σεβίλλη στην Εσπανιόλ

Με δύο ήττες με σκορ 1-0 ξεκίνησε το πρωτάθλημα η Μπολόνια και για την 3η αγωνιστική της Serie A φιλοξενεί την αξιόμαχη Σασουόλο. Στην Ισπανία, η Εσπανιόλ έχασε δύο ματς με σκορ 2-1 και υποδέχεται τη Σεβίλλη που έκανε μια νίκη και μια ήττα, αμφότερες με σκορ 3-1.

Δύο γκολ ή περισσότερα είχαν τα 14/15 τελευταία παιχνίδια ανάμεσα στην Μπολόνια και τη Σασουόλο. Τα 12 από τα 15 είχαν και G/G. Στα 6 τελευταία δεν έχει ήττα η Μπολόνια (3-3-0).

Μαζί με το τελευταίο της φιλικό πριν από την εκκίνηση του πρωταθλήματος, με αντίπαλο την Μπράιτον, η Μπολόνια μετράει τρεις διαδοχικές ήττες με 1-0. Στο πρωτάθλημα ηττήθηκε από Λάτσιο και Αταλάντα. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις δεν έχει φέτος, ενώ στο Κύπελλο βρίσκεται απευθείας στη φάση των «16», όπου θα παίξει με την Παλέρμο. Η Σασουόλο έχει δώσει ήδη δύο ματς για το Κύπελλο, με πιο πρόσφατο αυτό την Τετάρτη εντός με τη Φροζινόνε, όπου έμεινε στο 1-1 και πήρε την πρόκριση στα πέναλτι. Στον επόμενο γύρο θα παίξει εκτός με τη Γιουβέντους. Στο πρωτάθλημα έχασε 2-1 από την Αταλάντα και νίκησε με το ίδιο σκορ την Τορίνο. Και τα 4 φετινά παιχνίδια της είχαν «2-3 γκολ», ενώ η ίδια σκόραρε σε όλα. Το να πάρει θετικό αποτέλεσμα στο «Ρενάτο Νταλ’ Άρα» είναι πιθανό, με την ισοπαλία να προσφέρεται σε υψηλές αποδόσεις για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Η πρεμιέρα της Εσπανιόλ έδειξε πολλά υποσχόμενη με το 3-0 επί της Λεβάντε, όμως τα επόμενα δύο παιχνίδια έληξαν με ήττες 2-1 από Ρεάλ Μαδρίτης και Σοσιεδάδ. Σε ό,τι αγώνα έδωσε από τις 9 Μαΐου και μετά βρήκε δίχτυα, με την ίδια να δέχεται γκολ στα 9 από αυτά τα 13 ματς. Στο περσινό πρωτάθλημα είχε την 3η χειρότερη επίθεση όσον αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια της. Η Σεβίλλη νίκησε με 2-1 τη Βαγιεκάνο και με 3-1 την Μπιλμπάο, για να ηττηθεί στη συνέχεια με 3-1 εντός έδρας από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Επτά τα διαδοχικά ματς που βρήκε δίχτυα. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος συνεχίζει από πέρσι ως δανεικός από τη Νιούκαστλ, έχοντας και φέτος θέση στο αρχικό πλάνο του Λουίς Γκαρσία, ο οποίος προσλήφθηκε τον Μάρτιο στον σύλλογο και δεν έχει φέρει ακόμη ισοπαλία: 6 νίκες, ισάριθμες ήττες. Οι 6/7 πιο πρόσφατες μονομαχίες της με την Εσπανιόλ είχαν γκολ/γκολ, ενώ έχασε από αυτήν μόνο στη μία από τις 14 τελευταίες συναντήσεις τους (9 νίκες).

Εσπανιόλ και Σεβίλλη τρέχουν σερί αγώνων που σκοράρουν. Το G/G είναι πάλι πιθανό και η Σεβίλλη δείχνει ικανή να διευρύνει την θετική παράδοση μέσα στη Βαρκελώνη.

555. ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΣΑΣΟΥΟΛΟ Χ 3,50

592. ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΣΕΒΙΛΛΗ Χ2&G 2,50