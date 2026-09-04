Φιλική ήττα από το Μαρούσι για τον Παναθηναϊκό, πρόβλημα με Ρογκαβόπουλο

Ο Παναθηναϊκός με πολλές απουσίες ηττήθηκε με 97-86 από το Μαρούσι. Πρόβλημα με τον Ρογκαβόπουλο, που αποχώρησε και πήγε για εξετάσεις.

Οι «πράσινοι» ξεμούδιασαν στο πρώτο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα από την ομάδα των βορείων προαστίων, έχοντας πολλές απουσίες, αφού συνολικά έλειπαν 9 παίκτες.

Απόντες ήταν οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Σίλβεν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνος Μήτογλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Αντίθετα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε χρόνο συμμετοχής στους παίκτες που συμμετέχουν στην προετοιμασία (Μουράτο, Βησσαρίου και Χρυσικόπουλο), με τα πόδια να είναι ακόμα βαριά.

Αρκετό χρόνο συμμετοχής πήραν και οι Μαντζούκας, Μωραΐτης και Κουζέλογλου.

Το πρόβλημα ωστόσο ακούει στο όνομα Ρογκαβόπουλος, με τον Έλληνα άσο να αποχωρεί κατά τη διάρκεια του φιλικού με ενόχληση στον αριστερό μηρό και να πηγαίνει στο ΥΓΕΙΑ για εξετάσεις.

Τα φιλικά θα συνεχιστούν και το Σάββατο (5/9) για το «τριφύλλι», που θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι Betsson.

Αναλυτικά η σύνθεση:

Παναθηναϊκός AKTOR (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας, Φαλ, Μουράτος, Χρυσικόπουλος, Βησσαρίου