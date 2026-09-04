Στη φυλακή ο 60χρονος για τους τέσσερις εμπρησμούς στη Μεσσήνη

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 60χρονος, που συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες για εμπρησμό από πρόθεση στη Μεσσήνη, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος σήμερα Παρασκευή (4/9), μετά την απολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 60χρονος κατηγορείται για πρόκληση συνολικά τεσσάρων πυρκαγιών μέσα σε διάστημα πέντε ημερών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αρνήθηκε ότι προκάλεσε τις πυρκαγιές, ενώ η υπεράσπιση επικαλέστηκε προβλήματα υγείας που φέρεται να αντιμετωπίζει ο 60χρονος.

Σημειώνεται ότι μετά την πρώτη σύλληψή του είχε οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ωστόσο σε διάστημα δύο ημερών συνελήφθη εκ νέου για δύο νέους εμπρησμούς, με αποτέλεσμα να του αποδίδεται συνολικά η πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών μέσα σε πέντε ημέρες.

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο ο 60χρονος διακρίνεται να κινείται στο σημείο «μηδέν», όπου ξεκίνησε μια από τις τέσσερις εστίες σε έναν ελαιώνα δίπλα στο πρανές του δρόμου σε μια περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες.

Πηγή: cnn.gr