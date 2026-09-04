Ολυμπιακός: Δεν ξεχνάει τον Αλφόνσο Φορντ 22 χρόνια μετά

Συμπληρώνονται 22 χρόνια σήμερα από τη μέρα που ο Αλφόνσο Φορντ έχασε τη μάχη με τη λευχαιμία σε ηλικία μόλις 32 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο μπάσκετ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τιμάει τη μνήμη του χαρισματικού σκόρερ, ο οποίος φόρεσε τα ερυθρόλευκα τη σεζόν 2001-2002, με μια άκρως συγκινητική ανάρτηση: «Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας, Αλφόνσο. Η κληρονομιά σου ζει, η μνήμη σου δεν θα σβήσει ποτέ. Έφυγες, αλλά δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Ο Αμερικανός «μπόμπερ» λατρεύτηκε στην Ελλάδα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του σε Παπάγου, Σπόρτιγκ και Περιστέρι.

Παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας του, μεγαλούργησε στα παρκέ και παραμένει μέχρι σήμερα ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague με 22,2 πόντους ανά αγώνα. Προς τιμήν του, η διοργάνωση έχει θεσπίσει το ετήσιο βραβείο πρώτου σκόρερ «Alphonso Ford».