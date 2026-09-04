«Magic Euroleague» στις 23.00 με σπέσιαλ ρεπορτάζ από τα φιλικά και όχι μόνο!

Η δεύτερη ανανεωμένη εκπομπή του SDNA θα είναι σε λίγες ώρες στις οθόνες σας!

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με το Μαρούσι, ο Ολυμπιακός παίζει πιο μετά με την Φενέρ, άρα είναι μέρα για «Magic Euroleague». Σήμερα, λοιπόν, γύρω στις 23.00 η ανανεωμένη εκπομπή του SDNA θα είναι κοντά σας. Με Βασίλη Παπαθεοδώρου, Τόλη Κοτζιά, Χρήστο Μπούκουρα και βέβαια με τις «φρέσκιες» μεταγραφές, τον Hoopfellas και τον κόουτς, Δημήτρη Μενουδάκο.

Ολες οι λεπτομέρειες από τα δύο φιλικά, τι γίνεται με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ποια ομάδα της Ευρωλίγκας ετοιμάζει μεταγραφή και γενικώς πλούσιο ρεπορτάζ και σπέσιαλ ανάλυση συνθέτουν το μενού μίας ακόμη «καυτής» εκπομπής.

Μείνετε συντονισμένοι για ένα ακόμη πλούσιο μπασκετικό πρόγραμμα στη Web Tv του SDNA.