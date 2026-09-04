Ρογκαβόπουλος: Θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, ξεκίνησε αγωγή

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με το Μαρούσι.

Ο Έλληνας άσος του Παναθηναϊκού στάθηκε άτυχος στο σημερινό φιλικό με το Μαρούσι και τίθεται εκτός δράσης για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί. Έτσι, ο «Ρόγκα» προστίθεται στη λίστα των τραυματιών μετά τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Υπενθυμίζεται πως από το τέλος της περασμένης σεζόν ο Ρογκαβόπουλος αντιμετώπιζε πρόβλημα στην πελματιαία απονεύρωση, γεγονός που του στέρησε και τη συμμετοχή στα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας στο «παράθυρο» του Αυγούστου.