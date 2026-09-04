O Nίκος Παππάς προηγείται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Όπτιμιστ U16 στη Βόνιτσα

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025, κορυφαίος νέος ιστιοπλόος στον κόσμο την ίδια χρονιά και πρωταθλητής Ευρώπης το 2026 Νίκος Παππάς πήρε κεφάλι στο open πανελλήνιο πρωτάθλημα Οπτιμιστ U16 που διοργανώνει ο όμιλός του, ο Ναυταθλητικός Όμιλος Βόνιτσας, υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Έχουν ήδη διεξαχθεί έξι ιστιοδρομίες και όσοι παρακολουθούν τον αγώνα από το live streaming στο κανάλι της ΕΙΟ θα έχουν διαπιστώσει το πολύ υψηλό επίπεδο των 177 ιστιοπλόων από 42 ομίλους όλης της χώρας..

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΑΓΟΡΙΑ (120 σκάφη)

1.Νίκος Παππάς Ν.Α.Ο. ΒΌνιτσας 11β.

2. Αλέξανδρος Κραβαριώτης Ν.Ο.Π. Φαλήρου 13

3. Γεώργιος Κούντος Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 16.

4. Κωνσταντίνος Κιούπης Ν.Α. Ο. Βούλας 16

5. Ιωάννης Ζιώργας Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 18

6. Σπυρίδων Δημητριάδης Ο.Φ. Θαλάσσης 20

7. Ευστράτιος Μπακιρτζής Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 20

8. Γεώργιος Καρναβάς Ν.Ο. Βουλιαγμένης 25

9. Λουκάς Χριστόφορος Σιλβεστριάδης Ι.Ο.Π. 27

10. Μιχαήλ Τερλιγκάκης Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες 30

ΚΟΡΙΤΣΙΑ (57 σκάφη)

1.Μαρία Μαντλέν Γκαμπάντ Ν.Ο. Ε. 13

2. Ιοκάστη Ελένη Παππά Ν.Α.Ο. Βόνιτσας 16

3. Μαρία Βασιλική Ασημακοπούλου Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 18

4. Αικατερίνη Λυδία Λιβιτσάνου Ν.Ο. Καλαμακίου 24

5. Ευαγγελία Χατζηιωακειμίδη Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 35

6. Πηνελόπη Στράτου Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 37

7. Μαρία Παϊσία Κέλλη Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 38

8. Κατερίνα Δάφνη Δελαγραμμάτικα Ν.Ο.Ε. 42

9. Σαββίνα Πλουσάκη Ν.Ο.Π. Φαλήρου 46

10 Δήμητρα Αναστασία Μαραγκάκη Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 50

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα στην πανέμορφη Βόνιτσα ολοκληρώνεται την Κυριακή.