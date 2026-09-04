Αναβλήθηκε το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι λόγω… έλλειψης παικτών!

Μετά και τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου, ο Παναθηναϊκός που ούτως ή άλλως είχε ελάχιστους παίκτες, έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να διεξαχθεί το φιλικό με το Περιστέρι κι έτσι ο αυριανός αγώνας δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η λειψανδρία στους «πράσινους», που έπαιξαν χωρίς 9 παίκτες στο σημερινό φιλικό με το Μαρούσι, σε συνδυασμό και με τον τραυματισμό του Νίκου Ρογκαβόπουλου, έφερε την αναβολή του φιλικού κόντρα στο Περιστέρι (5/9).

Υπενθυμίζεται πως κόντρα στο Μαρούσι απόντες ήταν οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Σίλβεν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνος Μήτογλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει με προπονήσεις και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να περιμένει κάποιες επιστροφές παικτών, ενώ τα επόμενα προγραμματισμένα φιλικά είναι στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου κόντρα σε ΑΕΚ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα αντίστοιχα.