Ο Γκασλί έχασε το βάθρο στο Μονακό, τρίτος ο Χάτζαρ μετά τις εφέσεις των McLaren, Red Bull

Ο οδηγός της Alpine, Πιέρ Γκασλί, χάνει την τρίτη θέση στο Grand Prix του Μονακό, ύστερα από τις εφέσεις που κατέθεσαν οι ομάδες της McLaren και της Red Bull και οι οποίες δικαιώθηκαν από το Διεθνές Εφετείο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA).

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο οδηγός της Red Bull, Ισάκ Χάτζαρ, ανακτά τη θέση του στο βάθρο του αγώνα στο Πριγκιπάτο.



Υπενθυμίζεται ότι ο Γκασλί τερμάτισε τρίτος στο Grand Prix της 7ης Ιουνίου στο Μονακό, αλλά «υποβιβάστηκε» στην έβδομη θέση, μετά τις δύο ποινές πέντε δευτερολέπτων που προστέθηκαν στην επίδοσή του ύστερα από το τέλος του αγώνα, καθώς οι άνθρωποι της Alpine επέλεξαν ο Γάλλος οδηγός να μην τις εκτίσει στο Grand Prix. Οι ποινές αυτές οφείλονταν σε παράβαση του ορίου ταχύτητας στο Pit Lane, με αποτέλεσμα ο Χάτζαρ να προβιβαστεί στην τρίτη θέση.



Ωστόσο, η απόφαση αυτή ανετράπη μετά το επιτυχημένο δικαίωμα επανεξέτασης της Alpine στις 12 Ιουνίου, με τους αγωνοδίκες να δέχονται τα στοιχεία που παρουσίασε η γαλλική ομάδα ότι υπήρξε σφάλμα στη χρονομέτρηση, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι ποινές στον Γκασλί και ο Γάλλος να ανακτήσει τη θέση του στο βάθρο. Όμως, άλλοι οδηγοί που βρέθηκαν σε παρόμοια κατάσταση με τον Γκασλί στη διάρκεια του Grand Prix είχαν ήδη εκτίσει τις δικές τους ποινές, κάτι που αποτέλεσε την αιτία για το νέο... γύρο εφέσεων και το λόγο, για τον οποίο τα αποτελέσματα του αγώνα του Μονακό άλλαξαν εκ νέου...



Το Διεθνές Εφετείο της FIA συνεδρίασε τον περασμένο μήνα, προκειμένου να εκδικάσει την προσφυγή της McLaren και της Red Bull, και εξέδωσε σήμερα την ετυμηγορία του, η οποία χαρίζει στον Χάτζαρ το πρώτο βάθρο του με τα «χρώματα» της αυστριακής ομάδας. Επίσης, ο Όσκαρ Πιάστρι είναι τέταρτος, ο Λίαμ Λόσον πέμπτος και ο Άρβιντ Λίντμπλαντ έκτος, με τον Γκασλί να κατατάσσεται στην έβδομη θέση του αγώνα.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η βαθμολογούμενη δεκάδα του GP του Μονακό διαμορφώνεται ως εξής:

1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 2 ώρες 23:31.243 2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) + 6.271 3. Ισάκ Χάτζαρ (Γαλλία/Red Bull) + 23.394 4. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) + 24.261 5. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls) + 26.553 6. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) + 29.010 7. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 30.369 8. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) + 33.413 9. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) + 37.140 10. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) + 41.899