Άνδρας σε αμόκ μπούκαρε με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας: Τον πυροβόλησε αστυνομικός για να τον ακινητοποιήσει

Συναγερμός σήμανε στο ΑΤ Μάνδρας, όταν ένας άνδρας, μπήκε μέσα κρατώντας μαχαίρι και επιτέθηκε σε αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που είχε εισβάλει στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, ακινητοποιήθηκε μόνο όταν ένας από τους αστυνομικούς τον πυροβόλησε στην κοιλιά.

Από το περιστατικό, τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός από τα γυαλιά μία τζαμαρίας μέσα στο τμήμα, που έσπασε ο άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 31χρονο άνδρα ο οποίος αφού μπήκε με το μαχαίρι μέσα στο ΑΤ, άρχισε να απειλεί τους αστυνομικούς.

Παρά τις συνεχείς υποδείξεις των αστυνομικών για να συμμορφωθεί ο 31χρονος δεν υπάκουσε και συνέχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους.

Εκείνη τη στιγμή ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του αστυνομικού του όπλου και τον πυροβόλησε μία φορά στην κοιλιά.

Στο σημείο αμέσως έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ταυτόχρονα διερευνώνται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός, ενω οι άνδρες της ΕΛΑΣ που βρίσκονταν στο περιστατικό αναμένεται να καταθέσουν για το περιστατικό.

Πηγή: newsit.gr