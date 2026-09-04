Επίσημος χορηγός της Euroleague στην Ελλάδα η Allwyn

H Euroleague ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την Allwyn για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Euroleague Basketball και η Allwyn Hellas, η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοίνωσαν πολυετή συνεργασία, με την Allwyn να γίνεται Επίσημος Συνεργάτης της EuroLeague και του BKT EuroCup στην Ελλάδα έως το 2029.

Η νέα συμφωνία χορηγικής συνεργασίας παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία του Οδυσσέα Χριστοφόρου, Deputy CEO της Allwyn Hellas, του Άντου Λούκα, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas, και του Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball. Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το «παρών» τέσσερις θρύλοι του μπάσκετ που έχουν αφήσει ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό μπάσκετ: ο Τζο Αρλάουκας, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Μάικ Μπατίστ και ο Ντέιβιντ Ρίβερς.

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά συμφέροντα των δύο οργανισμών και σηματοδοτεί την έναρξη μιας αποκλειστικής και μακροχρόνιας συνεργασίας σε μια αγορά κομβικής σημασίας για τη Euroleague Basketball. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Allwyn θα έχει έντονη παρουσία τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ κατά τη διάρκεια των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup που διεξάγονται στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Allwyn Hellas και η Euroleague Basketball θα αναπτύξουν μια σειρά από δράσεις με επίκεντρο το ψηφιακό οικοσύστημα και την εμπειρία των φιλάθλων, δημιουργώντας ευκαιρίες ώστε το κοινό να αλληλεπιδρά με τις διοργανώσεις με νέους και καινοτόμους τρόπους. Στόχος της συνεργασίας είναι να προσφέρει αξία και μοναδικές αθλητικές εμπειρίες στους φιλάθλους, θέτοντας παράλληλα νέα πρότυπα όσον αφορά την αλληλεπίδραση και την ψυχαγωγία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η Euroleague Basketball διαθέτει ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, όπου εδρεύουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιώς και ο επτά φορές πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός AKTOR. Στο BKT EuroCup θα συμμετάσχουν επίσης δύο ιστορικές δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.

«Η Ελλάδα αποτελεί μια αγορά κομβικής σημασίας για τη Euroleague Basketball, με μια παθιασμένη μπασκετική κοινότητα και μερικούς από τους πιο αφοσιωμένους φιλάθλους στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Allwyn ως Επίσημο Συνεργάτη τόσο της EuroLeague όσο και του BKT EuroCup και που ξεκινάμε μια μακροχρόνια συνεργασία, η οποία βασίζεται στην κοινή μας φιλοδοξία να δημιουργούμε ουσιαστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους», δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball.

«Μαζί θα εξερευνήσουμε νέους τρόπους για να φέρουμε τους φιλάθλους πιο κοντά στις διοργανώσεις μας, τόσο μέσα στα γήπεδα όσο και μέσω του ψηφιακού μας οικοσυστήματος, προσφέροντας παράλληλα καινοτόμες δράσεις και αξέχαστες μπασκετικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν».

Ο Οδυσσέας Χριστοφόρου, Deputy CEO της Allwyn Hellas, δήλωσε: «Στην Allwyn Hellas είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τη Euroleague Basketball ως Επίσημος Συνεργάτης της για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτή η συνεργασία ξεπερνά κατά πολύ την προβολή και την προώθηση ενός brand. Μαζί με τη Euroleague Basketball θα βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στους φιλάθλους. Θα τους προσφέρουμε εμπειρίες που δεν μπορούν να αγοραστούν με χρήματα, θα αλληλεπιδρούμε μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και θα δημιουργούμε εκπλήξεις που θα κάνουν κάθε αγώνα να μετρά ακόμη περισσότερο».

Από την πλευρά του, ο Άντος Λούκας, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas, δήλωσε: «Η φιλοσοφία μας γύρω από τις αθλητικές χορηγίες ξεπερνά κατά πολύ την τοποθέτηση ενός λογοτύπου σε μια φανέλα ή περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη σχέση μεταξύ φιλάθλων, διοργανώσεων και ομάδων ακόμη πιο συναρπαστική, διαδραστική και ουσιαστική, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε αγώνα».

Η Allwyn Hellas είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, με στόχο να προσφέρει μοναδικές και καινοτόμες εμπειρίες ψυχαγωγίας στους πελάτες της, τόσο μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών της όσο και μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου λιανικής, το οποίο αριθμεί περισσότερα από 3.000 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Με μακρά ιστορία υποστήριξης του αθλητισμού, η συνεργασία με τη Euroleague Basketball θα προσφέρει στην Allwyn Hellas μια πλατφόρμα για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη σύνδεσή της με το κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα, αξιοποιώντας την απήχηση και τη δημοτικότητα της EuroLeague και του EuroCup».