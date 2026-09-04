Η μεγάλη επιστροφή: Υπογράφει στους Κινγκς ο Μπεν Σίμονς

Ο Μπεν Σίμονς δεν αγωνίστηκε σε κάποια ομάδα τη σεζόν 2025-26, ωστόσο τώρα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο 30χρονος φόργουορντ συμφώνησε με τους Σακραμέντο Κινγκς για μονοετές συμβόλαιο έναντι 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Την τελευταία του σεζόν στον «μαγικό κόσμο» ο Σίμονς φόρεσε τις φανέλες των Μπρούκλιν Νετς και Λος Άντζελες Κλίπερς και σε 51 ματς στην regular season είχε κατά μέσο όρο 5 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 22 λεπτά στο παρκέ.
Just in: Three-time All-Star Ben Simmons has agreed on a one-year, $3.5 million deal with the Sacramento Kings, his agents Max Wiepking, Sean Tribe and Ryan Arney tell me and @MarcJSpears. The one-time All-NBA star is back in the NBA for a 10th season after sitting out 2025-26. pic.twitter.com/xj5X7lr3op— Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2026