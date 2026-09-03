Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος ζητά πάνω από 100 εκατ. δολάρια μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Ο Σταύρος Φλώρος προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά των παραγωγών του Survivor για το σοβαρό ατύχημα που υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το αριστερό του πόδι πάνω από το γόνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, ο Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, ο Σταύρος Φλώρος συμμετείχε στα γυρίσματα της ελληνικής εκδοχής της δημοφιλούς σειράς όταν, στις 11 Μαΐου 2026, χτυπήθηκε από την προπέλα τουριστικού σκάφους, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα και ψάρευε με ψαροντούφεκο για την εξασφάλιση τροφής.

Στην αγωγή του υποστηρίζει ότι ολόκληρο το φορμάτ του «Survivor» είχε σχεδιαστεί με τρόπο που απαιτούσε από τους παίκτες να κάνουν ψαροντούφεκο σε ανοιχτή θάλασσα, σε περιοχή που όπως υποστηρίζει είχε έντονη κυκλοφορία τουριστικών σκαφών.

Παρά τον κίνδυνο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, οριοθετημένες ζώνες προστασίας ή επαρκής σήμανση για την προειδοποίηση των διερχόμενων σκαφών. Μάλιστα, στην αγωγή γίνεται λόγος για προηγούμενα περιστατικά «παρ’ ολίγον» ατυχημάτων, αλλά και για έναν θάνατο που είχε σημειωθεί στα ίδια νερά.

Ο Φλώρος υποστηρίζει ότι το πόδι του ακρωτηριάστηκε και παρέμεινε στη θάλασσα, ενώ τη ζωή του, όπως αναφέρει, έσωσε μόνο ένα «τουρνικέ που τοποθέτησε ένας άγνωστος άνδρας» πάνω στο τουριστικό σκάφος που τον χτύπησε.

Μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και παρέμεινε νοσηλευόμενος για 61 ημέρες.

Ο Σταύρος Φλώρος ζητά αποζημίωση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, διεκδικώντας αποκατάσταση για τις συνέπειες του σοβαρού ατυχήματος που υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Πηγή: Ethnos.gr