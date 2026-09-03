Τα «κλικς» από την προπόνηση του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε μερικές ακόμα φωτογραφίες από την προπόνηση της ομάδας, στην οποία ενσωματώθηκαν και οι διεθνείς.

Οι διεθνείς ενσωματώθηκαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και τέθηκαν στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σίλβεν Φρανσίσκο, Ίζακ Μπόνγκα, Μπράνκου Μπάντιο, Ντίνος Μήτογλου και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις Εθνικές ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έστρεψαν πλέον την προσοχή τους στο «τριφύλλι».

Η «πράσινη» ΚΑΕ σε ανάρτησή της δημοσίευσε μερικές ακόμα φωτογραφίες από την προπόνηση στο «T-Center».

Δείτε την ανάρτηση: