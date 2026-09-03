Ο ΑΣ ΠΑΟΚ για τη συνάντηση με Βρούτση ενόψει Καυταντζογλείου

Η ενημέρωση του ασπρόμαυρου ΑΣ για την συνάντηση των μελών του ΔΣ με τον Ιωάννη Βρούτση για το Καυταντζόγλειο.

Αναλυτικά:

Συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, είχε σήμερα (03/09) αντιπροσωπεία του Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Στη συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών, αναλύθηκαν θέματα που άπτονται της καθημερινότητας των τμημάτων του Συλλόγου και σχετίζονται με αθλητικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης.

Ένα από αυτά είναι και η μετεγκατάσταση των τμημάτων του Α.Σ. ΠΑΟΚ από το γήπεδο της Τούμπας.

Αναφορικά με το Καυτανζόγλειο, ο πρόεδρος του Α.Σ. ΠΑΟΚ, Νίκος Παρασκευόπουλος, τόνισε την ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών που αφορούν στις εργασίες, οι οποίες πρέπει να γίνουν, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το καλοκαίρι του 2027 έχει τεθεί ως χρονικός ορίζοντας προκειμένου το Καυτανζόγλειο να είναι καθόλα έτοιμο για να φιλοξενήσει αγώνες της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε πολύ καλό κλίμα, με τον κ. Νίκο Παρασκευόπουλο να χαρίζει στον κ. Γιάννη Βρούτση το λάβαρο του Συλλόγου.