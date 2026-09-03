Άρης: Με πτήσεις τσάρτερ οι εκτός έδρας αναμετρήσεις στο Eurocup

Για όλα τα εκτός έδρας ματς στο Eurocup ο Άρης αποφάσισε να ταξιδεύει με πτήσεις τσάρτερ. Θα πετάξουν μαζί με την ομάδα και οπαδοί.

Η νέα σεζόν πλησιάζει και ο Άρης έχει μεγάλες προσδοκίες τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη με τις προσθήκες που έχει κάνει και με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο.

Για την εξυπηρέτηση της ομάδας, ο σύλλογος αποφάσισε να ταξιδεύει σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια στο Eurocup με πτήσεις τσάρτερ. Σημειώνεται πως εξαίρεση αποτελεί το παιχνίδι με την Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι. Πρόκειται για μία κίνηση που θα εξοικονομήσει χρόνο για τους Θεσσαλονικείς, ενώ οι παίκτες και το επιτελείο θα γλιτώσουν από επιπλέον ταλαιπωρία.

Μάλιστα, μαζί με την ομάδα θα μπορούν να ταξιδέψουν και φίλαθλοι. Βέβαια, θα υπάρξει ανακοίνωση με περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα μπορέσουν οι οπαδοί να συνοδέψουν τον Άρη.