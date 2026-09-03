Κι: «Οι μισθοί στην Euroleague θα πρέπει να είναι δημόσιοι»

Ο Μπράξτον Κι σε μία ανάρτησή του στάθηκε στους μισθούς της Euroleague και τόνισε πως θα πρέπει να είναι δημόσιοι.

Ο Μπράξτον Κι προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Χ και μίλησε για τους μισθούς των παικτών της Euroleague. Τόνισε πως θα πρέπει να είναι δημόσιοι, ώστε να μπορούν οι παίκτες να διαπραγματεύονται με σωστές πληροφορίες για τα συμβόλαιά τους, αλλά και για να μπορούν οι οπαδοί να εκτιμούν (ή όχι) τις αποδόσεις παικτών.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Πάντα αναρωτιόμουν γιατί οι μισθοί της Euroleague δεν είναι δημόσιοι.

Όχι επειδή οι φίλαθλοι χρειάζεται να ξέρουν πόσα υπάρχουν στον τραπεζικό λογαριασμό κάποιου, αλλά επειδή ο μισθός είναι μέρος του πλαισίου του επαγγελματικού μπάσκετ.

Αν ένας παίκτης παίρνει 500Κ και παίζει σαν παίκτης των 1.5Μ ή και περισσότερο, οι φίλαθλοι θα έπρεπε να το ξέρουν αυτό. Αυτό θα έπρεπε να γιορτάζεται! Αν κάποιος παίρνει 2Μ και δυσκολεύεται, οι φίλαθλοι θα έπρεπε να έχουν και αυτό το πλαίσιο.

Για τους παίκτες, νομίζω ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ειδικά σε μια λίγκα χωρίς παραδοσιακό hard salary cap, κάθε ομάδα έχει τον δικό της προϋπολογισμό και η πραγματική αγορά μπορεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Αν ο παίκτης Χ έχει κατά μέσο όρο λιγότερα στατιστικά από εμένα αλλά παίρνει τα διπλά χρήματα, γιατί να δεχτώ τα μισά λεφτά επειδή μου λένε “αυτή είναι η αξία σου στην αγορά”;

Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς την αξία σου αν δεν ξέρεις την αγορά.

Ακόμη, η διαφάνεια θα μπορούσε να είναι υπέροχη για τη λίγκα. Οι μισθοί δημιουργούν συζητήσεις, διαμάχες και ιστορίες. Περισσότερες συζητήσεις σημαίνουν περισσότερη εμπλοκή, που ισούται με περισσότερη αξία για τη λίγκα.

Βγάλτε τα νούμερα εκεί έξω. Παίκτες, προπονητές, όλοι. Δώστε στους φιλάθλους περισσότερο πλαίσιο, δώστε στους παίκτες περισσότερες πληροφορίες και δώστε στην Euroleague έναν ακόμα τρόπο να αναπτύξει το προϊόν της.

Τι λέτε εσείς;».