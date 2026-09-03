Κλείνει το πρόγραμμα στο Grandstand o Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προσπαθήσει να προκριθεί στον τέταρτο γύρο του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Γίρι Λεχέτσκα (Νο.19) και ο αγώνας τους θα γίνει στο Grandstand όχι πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (4/9).

Θα προηγηθούν τα ματς Κόστγιουκ-Αλεξαντρόβα (18.00), Μεντβέντεφ-Ριντερκνές και Ναβάρο-Μούχοβα.

Οι δύο παίκτες έχουν συναντηθεί άλλες τέσσερις φορές, όλες σε σκληρή επιφάνεια και το head to head είναι 2-2, με τον Τσέχο να έχει κερδίσει τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Ο νικητής του αγώνα θα παίξει στη φάση των «16» με Μπεν Σέλτον ή Ντένις Σαποβάλοφ.