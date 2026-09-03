Με Όσμαν και Καλάθη αλλά χωρίς Ταϊρί στην Ιταλία ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τα φιλικά προετοιμασίας στο Ούντινε ενισχυμένος με Καλάθη και Όσμαν αλλά χωρίς τον Μπριν Ταϊρί.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΚΑΕ:

Για πρώτη φορά από την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας, ο Andrea Trinchieri είχε σήμερα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ τους Νικ Καλάθη και Cedi Osman. Το γεγονός αυτό μόνο χαμόγελα μπορεί να φέρει, καθώς ο Ιταλός προπονητής μπορεί πλέον να δουλέψει με όλους τους παίκτες και να καταστρώσει τα σχέδιά του, στην τελική ευθεία για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Εάν μάλιστα δεν έλλειπε ο Breein Tyree που υποβλήθηκε νωρίς το πρωί σε αρθροσκόπηση, το απουσιολόγιο θα ήταν εντελώς λευκό. Ακόμη και ο Αμερικανός γκαρντ όμως, λίγες μόνο ώρες μετά την επέμβαση, βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε ένα μέρος της προπόνησης.

Από αύριο ο ΠΑΟΚ μετακομίζει στην Ιταλία. Η αποστολή του Δικεφάλου θα αναχωρήσει το πρωί της Παρασκευής για την Βενετία, με τελικό προορισμό το Udine, προκειμένου να συμμετάσχει στο τουρνουά που διοργανώνει η τοπική ομάδα στη μνήμη της Piera Pajetta, μητέρας του προέδρου της Ιταλικής ομάδας.

Το Σάββατο (5/9) ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 21:30 (Ώρα Ελλάδας) την Αpu Udine Basketball, ενώ θα προηγηθεί ο αγώνας Una Hotels Reggio Emilia – Napoli (19:00).

Την Κυριακή (6/9), ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μία εκ των Reggio Emilia ή Napoli, είτε στο μικρό (19:00), είτε στο μεγάλο τελικό (21:30) του τουρνουά.

Από την ερχόμενη Δευτέρα (7/9) η αποστολή του ΠΑΟΚ θα βρίσκεται στο Μιλάνο, όπου θα προπονείται σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα ολοκληρώσει την παρουσία του στην Ιταλία με το σπουδαίο φιλικό απέναντι στην Armani Milano, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Biella το Σάββατο 12/9 στις 19:00.