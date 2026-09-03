Οι Ρόκετς έκαναν... Μίδα τον Αμέν Τόμπσον

Ο Αμέν Τόμπσον θα συνεχίσει την καριέρα του στους Χιούστον Ρόκετς και συμφώνησε για 5ετές συμβόλαιο 208 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε μία μεγάλη κίνηση προχώρησαν οι Χιούστον Ρόκετς καθώς… έδεσαν τον Αμέν Τόμπσον.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN», οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν μαζί για τα επόμενα πέντε χρόνια, με τον 23χρονο να λαμβάνει 208 εκατομμύρια δολάρια.

Την περασμένη σεζόν ήταν κρίσιμος για τις «Ρουκέτες», καθώς είχε κατά μέσο όρο 18,3 πόντους, 7,8 ριμπάουντ, 5,3 ασίστ και 1,5 κλεψίματα.