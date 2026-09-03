Οι Ρόκετς έκαναν... Μίδα τον Αμέν Τόμπσον

Σε μία μεγάλη κίνηση προχώρησαν οι Χιούστον Ρόκετς καθώς… έδεσαν τον Αμέν Τόμπσον.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN», οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν μαζί για τα επόμενα πέντε χρόνια, με τον 23χρονο να λαμβάνει 208 εκατομμύρια δολάρια.
Την περασμένη σεζόν ήταν κρίσιμος για τις «Ρουκέτες», καθώς είχε κατά μέσο όρο 18,3 πόντους, 7,8 ριμπάουντ, 5,3 ασίστ και 1,5 κλεψίματα.
Just in: Houston Rockets' Amen Thompson has agreed to a five-year, $208 million rookie-scale contract extension with the franchise, sources tell ESPN. The new deal includes a 10% trade kicker. pic.twitter.com/3YR9F6lYnv— Shams Charania (@ShamsCharania) September 3, 2026