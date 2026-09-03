Θρίλερ στον Μαραθώνα: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξή της

Συναγερμός σήμανε στις αρχές καθώς μετά από καταγγελία ότι στην αυλή μιας μονοκατοικίας στον Μαραθώνα έχει θαφτεί μία ηλικιωμένη γυναίκα από συγγενικά της πρόσωπά της, προκειμένου αυτά να λάβουν τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γυναίκα παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως όταν πέθανε η ηλικιωμένη μητέρα της, πριν από σχεδόν δέκα χρόνια, την έθαψε στην αυλή και δεν δήλωσε τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Μετά από έρευνα στα αρχεία του ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε δηλωθεί ποτέ, ενώ η σύνταξή της καταβάλλεται κάθε μήνα.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, απέκλεισαν τον χώρο και με ειδικά συνεργεία και μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπίσει κάτι.

Πηγή: ethnos.gr