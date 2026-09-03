Στο 95’ έχασαν τη νίκη Τουλούζ και Λιλ, μόλις ένα γκολ σε 3 ματς για την Θέλτα

Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα αναζητά η Τουλούζ, η οποία για την 3η αγωνιστική φιλοξενεί τη Λιλ.

Αμφότερες έμειναν στο 2-2 στο τελευταίο παιχνίδι τους. Στην Ισπανία, η ερχόμενη από την πρώτη της επιτυχία, Σοσιεδάδ, υποδέχεται τη χωρίς τρίποντο ακόμα, Θέλτα.

Τέσσερις διαδοχικές νίκες για τη Λιλ επί της Τουλούζ, όλες με Over. Οι 10 τελευταίες μεταξύ τους κόντρες είχαν από δύο γκολ και πάνω (8 Over).

Μετά από το 0-2 στην πρεμιέρα από τη Λυών, η Τουλούζ έδειχνε ότι θα πάρει τη νίκη στο Μπρεστ, όμως ισοφαρίστηκε στην τελευταία φάση του αγώνα με κεφαλιά (2-2). Παρά το ότι προηγήθηκε δύο φορές, η αντίπαλος ήταν καλύτερη και έστω και με γκολ στο 95’, άξιζε τον βαθμό. Μία μέρα νωρίτερα η Λιλ είχε πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα: ισοφαρίστηκε σε 2-2 στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων. Αντίπαλός της ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία όμως δεν μπόρεσε να αντισταθεί στις εξεραιτικές επιθέσεις της Λιλ. Παρ’ όλ’ αυτά, η πρωταθλήτρια τσίμπησε τον βαθμό και στέρησε από τη Λιλ το «2 στα 2». Η νίκη της Λιλ δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση και σε 5/6 τελευταία με την Τουλούζ σκόραραν και οι δύο. Σε υψηλές αποδόσεις προσφέρεται το combo.

Με δύο ήττες ξεκίνησε η Σοσιεδάδ στο πρωτάθλημα, 1-0 από την Μπέτις και 4-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και οι δύο ήταν εκτός έδρας. Στο σπίτι της το Σάββατο επιβλήθηκε με 2-1 της Εσπανιόλ, σε ένα ματς που ήταν καλύτερη από την αντίπαλό της. Ήταν το 6ο γκολ/γκολ στα 7 πιο πρόσφατα επίσημα παιχνίδια της. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο προπονητής της, Πελεγκρίνο Ματαράτσο και θα δει το ματς από σουίτα του γηπέδου. Ο 21χρονος αμυντικός Σαρ που ήρθε πριν από λίγες μέρες από την Τσέλσι και ο ένα έτος νεότερός του, Φορτ, που αφίχθη και αυτός την περασμένη εβδομάδα, από την Μπαρτσελόνα, πιθανόν να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Η Θέλτα ξεκίνησε με το 0-0 στη Βαλένθια, για να δώσει στη συνέχεια δύο εντός έδρας παιχνίδια, τα οποία έχασε. Πρώτα από την Οσασούνα (1-2) και έπειτα από την Μπιλμπάο (0-2). Στο τελευταίο αυτό ματς δεν έκανε και πολλά πράγματα και η ήττα ήρθε φυσιολογικά. Εξέτισε την ποινή του και επανέρχεται στην άμυνα ο πρώην παίκτης των Τσέλσι και Μπαρτσελόνα, 35χρονος Μάρκος Αλόνσο. Έτοιμος να παίξει δήλωσε ο αριστερός χαφ Ντριουές που αποκτήθηκε πριν από λίγα 24ωρα από την Αϊντχόφεν.

Η πιο ζωηρή Σοσιεδάδ έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη Θέλτα που πέτυχε 1 γκολ σε 3 ματς. Έντεκα Under 3,5 στα 12 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια.

928. ΤΟΥΛΟΥΖ - ΛΙΛ 2&G 3,95

931. ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΘΕΛΤΑ 1&U 3,5 2,60