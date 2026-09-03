Η Φενερμπαχτσέ αναμετρήθηκε με την Γκετζέπε σε μια φιλική αναμέτρηση και γνώρισε την ήττα με 80-67.
Τώρα, η τουρκική ομάδα έχει μπροστά της το τουρνουά της Κρήτης και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (4/9, 21:00). Θυμίζουμε πως το άλλο ζευγάρι στο τουρνουά είναι το Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας.
Τα δεκάλεπτα: 16-23, 32-40, 51-62, 67-80
Το πρόγραμμα των αγώνων του 6ου Crete International Basketball Tournament 2026 έχει ως εξής:
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου
18:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας
21:00 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
18:00 Μικρός Τελικός
20:30 Μεγάλος Τελικός.