Η Φενερμπαχτσέ γνώρισε την ήττα από την Γκεζτέπε με 80-67 και τώρα έχει μπροστά της τον αγώνα με τον Ολυμπιακό για το Crete International Basketball Tournament.

Η Φενερμπαχτσέ αναμετρήθηκε με την Γκετζέπε σε μια φιλική αναμέτρηση και γνώρισε την ήττα με 80-67.

Τώρα, η τουρκική ομάδα έχει μπροστά της το τουρνουά της Κρήτης και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (4/9, 21:00). Θυμίζουμε πως το άλλο ζευγάρι στο τουρνουά είναι το Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 32-40, 51-62, 67-80

Το πρόγραμμα των αγώνων του 6ου Crete International Basketball Tournament 2026 έχει ως εξής:

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

18:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

18:00 Μικρός Τελικός

20:30 Μεγάλος Τελικός.