Το θρυλικό Mitsubishi Pajero επιστρέφει (pics)

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία των 4x4 επιστρέφει. Το νέο Mitsubishi Pajero αποκαλύφθηκε στην Ταϊλάνδη, κουβαλώντας 44 χρόνια ιστορίας, 3,29 εκατομμύρια πωλήσεις και μια φιλοσοφία που παραμένει πιστή στην πραγματική εκτός δρόμου οδήγηση.

Από το 1982, όταν εμφανίστηκε η πρώτη γενιά, μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαδρομής του, το μεγάλο Mitsubishi έχτισε τη φήμη του εκεί όπου η άσφαλτος τελειώνει. Τέσσερις γενιές και περισσότερα από 3,29 εκατομμύρια αυτοκίνητα αργότερα, το Pajero επιστρέφει για να ανοίξει ένα καινούργιο κεφάλαιο.

Η Mitsubishi αποκάλυψε επίσημα την πέμπτη γενιά, η οποία αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο της ναυαρχίδας της. Και η συνταγή έχει σαφή προσανατολισμό: στιβαρή κατασκευή, εξελιγμένη τετρακίνηση, επτά θέσεις και περισσότερη τεχνολογία και άνεση για την καθημερινότητα.

Μεγάλωσε και δείχνει τη δύναμή του

Το νέο Pajero έχει αποκτήσει ακόμη πιο επιβλητικές αναλογίες. Η σχεδίαση στηρίζεται στις οριζόντιες γραμμές, στους έντονους θόλους των τροχών και στις μεγάλες καθαρές επιφάνειες, ενώ αρκετές λεπτομέρειες λειτουργούν ως μικρές γέφυρες με τις προηγούμενες γενιές.

Το μήκος φτάνει τα 4.920 mm, το πλάτος τα 1.925 mm και το ύψος τα 1.910 mm, με μεταξόνιο 2.870 mm.

Οι αριθμοί που ενδιαφέρουν περισσότερο τους φίλους του Pajero βρίσκονται χαμηλότερα.

Η απόσταση από το έδαφος είναι 230 mm, η γωνία προσέγγισης φτάνει τις 30,4 μοίρες, η γωνία ράμπας τις 22,6 και η γωνία διαφυγής τις 25,8 μοίρες. Η κατανομή του βάρους βρίσκεται στο 52:48 μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα.

Με άλλα λόγια, η ιαπωνική μάρκα σχεδίασε την πέμπτη γενιά έχοντας εξαρχής στο μυαλό της τη χρήση για την οποία έγινε διάσημο το όνομα Pajero.

Triton από κάτω, Pajero από πάνω

Στη βάση του νέου μοντέλου βρίσκεται πλαίσιο τύπου σκάλας που προέρχεται από το Mitsubishi Triton και έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του μεγάλου SUV. Η αρχιτεκτονική αυτή συνοδεύεται από διπλά ψαλίδια στην εμπρός ανάρτηση και άκαμπτο πίσω άξονα με διάταξη πέντε συνδέσμων.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τετρακίνηση. Το γνωστό Super Select 4WD-II συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό σύστημα S-AWC, ώστε να ελέγχεται η κατανομή της ροπής και να αξιοποιείται αποτελεσματικότερα η διαθέσιμη πρόσφυση. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του επτά προγράμματα λειτουργίας: Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand και Rock.

Από την καθημερινή μετακίνηση μέχρι πέτρες, λάσπη και άμμο, το Pajero προσαρμόζει τα ηλεκτρονικά του στο τερέν που βρίσκεται κάτω από τους τροχούς του.

Diesel 204 ίππων και 480 Nm

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος 2.4 turbodiesel με υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας. Αποδίδει 204 ίππους και 480 Nm ροπής, χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στον χαρακτήρα και στις απαιτήσεις ενός μεγάλου τετρακίνητου SUV.

Τη μετάδοση αναλαμβάνει νέο αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων, με το σύνολο κινητήρα, κιβωτίου και τετρακίνησης να έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει το απαιτούμενο απόθεμα ροπής τόσο στον δρόμο όσο και σε δύσκολες εκτός δρόμου συνθήκες.

Και αυτή ακριβώς η επιλογή έχει ενδιαφέρον σε μια εποχή όπου η αγορά των SUV στρέφεται με μεγάλη ταχύτητα προς τον εξηλεκτρισμό. Η Mitsubishi παρουσιάζει το Pajero με έναν κινητήρα που υπηρετεί πρωτίστως τον χαρακτήρα του μοντέλου.

Επτά θέσεις και δύο τεράστιες οθόνες

Η μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας από τα παλαιότερα Pajero βρίσκεται φυσικά στην καμπίνα. Η διάταξη είναι επταθέσια, ενισχύοντας τον οικογενειακό και ταξιδιωτικό χαρακτήρα του μοντέλου. Στις αρχικές εκδόσεις συναντάμε δύο οθόνες 12,3 ιντσών, ενώ στις πλουσιότερες η διάστασή τους αυξάνεται στις 14,3 ίντσες.

Η εταιρεία με σήμα το διαμάντι έκανε όμως και μια επιλογή που πιθανότατα θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα όσοι χρησιμοποιούν πραγματικά ένα 4x4: κράτησε πολλούς φυσικούς διακόπτες. Οι βασικές λειτουργίες παραμένουν άμεσα προσβάσιμες, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν το αυτοκίνητο κινείται σε δύσκολο τερέν και ο οδηγός χρειάζεται να χειριστεί τα συστήματά του γρήγορα.

Και το Multi Meter επέστρεψε!

Εδώ η Mitsubishi χτυπά κατευθείαν στη νοσταλγία των φίλων του Pajero. Στο νέο μοντέλο επιστρέφει σε σύγχρονη μορφή το περίφημο Multi Meter, τα τρία χαρακτηριστικά όργανα που αποτελούσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της καμπίνας των παλαιότερων γενιών.

Πυξίδα, κλισιόμετρο και ένδειξη υψομέτρου βρίσκουν ξανά θέση στο Pajero, πλέον προσαρμοσμένα στην ψηφιακή εποχή. Μικρή λεπτομέρεια για κάποιον που βλέπει το αυτοκίνητο ως ακόμη ένα μεγάλο SUV. Πολύ μεγαλύτερη υπόθεση για όσους θυμούνται τι σήμαινε το Pajero στις προηγούμενες δεκαετίες.

Από την Ταϊλάνδη ξανά στον κόσμο

Η παραγωγή της νέας γενιάς θα πραγματοποιείται στην Ταϊλάνδη, όπου έγινε και η επίσημη παρουσίαση. Από εκεί θα αρχίσει η εμπορική του πορεία, με την Ιαπωνία και την Αυστραλία να ακολουθούν έως τον Μάρτιο του 2027. Στη συνέχεια η Mitsubishi σχεδιάζει να επεκτείνει σταδιακά τη διάθεσή του σε περίπου 100 αγορές παγκοσμίως.

Και κάπως έτσι επιστρέφει ένα όνομα που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή των 4x4. Το νέο Pajero έρχεται με 204 ίππους, 480 Nm, επτά θέσεις, σύγχρονη τεχνολογία και ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα τετρακίνησης της μάρκας. Κυρίως, όμως, επιστρέφει με τα στοιχεία που δημιούργησαν τον μύθο του: πλαίσιο φτιαγμένο για σκληρή χρήση, μεγάλη απόσταση από το έδαφος και πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες.

Το Pajero ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Και αυτή τη φορά θέλει να λερώσει ξανά τις ρόδες του.