Αναστασιάδου και Γκαϊδατζής σημαιοφόροι στην τελετή λήξης των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα

Από τα χρυσά ελληνικά κουπιά επιλέχθηκαν οι σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής στην τελετή λήξης των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα, οι Ευαγγελία Αναστασιάδου και Πέτρος Γκαϊδατζής

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

Η Ευαγγελία Αναστασιάδου και ο Πέτρος Γκαϊδατζής θα είναι οι σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής στην Τελετή Λήξης των Μεσογειακών Αγώνων «Τάραντο 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου.

Η επιλογή τους αποτελεί αναγνώριση της εξαιρετικής αγωνιστικής τους πορείας, με σημαντικές διακρίσεις τόσο στους Μεσογειακούς Αγώνες όσο και στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις του 2026.

Στον Τάραντα, Αναστασιάδου και Γκαϊδατζής κατέκτησαν από δύο χρυσά μετάλλια. Ο Γκαϊδατζής ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο μονό και στο διπλό μικτό σκιφ ελαφρών βαρών, ενώ μέσα στη χρονιά αναδείχθηκε επίσης Παγκόσμιος και Ευρωπαϊκός Πρωταθλητής. Η Αναστασιάδου κατέκτησε το χρυσό στο μονό σκιφ και στο διπλό μικτό σκιφ, ενώ στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Η επιλογή των δύο αθλητών από τον Αρχηγό της ΔΕΗ Team Hellas στους Μεσογειακούς Αγώνες, Αντώνη Νικολόπουλο, αποτελεί αναγνώριση της συνολικής τους πορείας και των επιτυχιών τους με τα ελληνικά χρώματα.

«Η επιλογή της Ευαγγελίας και του Πέτρου έγινε με βάση τη συνολική τους αγωνιστική πορεία μέσα στο 2026. Τα δύο χρυσά μετάλλια στον Τάραντα είναι μόνο ένα μέρος μιας χρονιάς γεμάτης σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Είναι δύο αθλητές που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις και τη συνέπειά τους και αποτελούν άξιους εκπροσώπους της ελληνικής αποστολής στην Τελετή Λήξης», δήλωσε ο Αρχηγός Αποστολής Αντώνης Νικολόπουλος.

