Παναθηναϊκός: Αυτά ειναι τα ματς που θα χάσει ο Χέις Ντέιβις - Πότε υπολογίζεται η επιστροφή του

Ο Χέις - Ντέιβις τραυματίστηκε στο χέρι κατά την διάρκεια της σημερινής προπόνησης και θα μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων με τον Παναθηναϊκό για περίπου έξι εβδομάδες. Αυτά είναι τα παιχνίδια που αναμένεται να απουσιάσει.

Νέο σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τέθηκε νοκ άουτ μετά τον τραυματισμό του στην προπόνηση της Τρίτης (1/9).

Ο Αμερικανός φόργουορντ υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού. Στο χέρι του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως ο Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται να χάσει σημαντικό κομμάτι στο ξεκίνημα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να καλείται να διαχειριστεί την απουσία ενός από τα σημαντικότερα όπλα του.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα των περίπου έξι εβδομάδων, ο Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται να απουσιάσει από τα πρώτα παιχνίδια της νέας EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός ξεκινά στις 24 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Παρί, ενώ ακολουθούν τα ματς με Βιλερμπάν, Μακάμπι, Φενέρμπαχτσε και Παρτίζαν.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα της απουσίας του βρίσκονται:

24/9: Παναθηναϊκός – Παρί

Παναθηναϊκός – Παρί 30/9: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 2/10: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 8/10: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 13/10: Παρτίζαν – Παναθηναϊκός

Το πρώτο παιχνίδι μετά το συγκεκριμένο διάστημα είναι προγραμματισμένο για τις 16 Οκτωβρίου, όταν οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ωστόσο, το αν ο Χέιζ-Ντέιβις θα είναι διαθέσιμος από εκείνο το παιχνίδι θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του και την τελική ιατρική εκτίμηση. Με δεδομένο το διάστημα της απουσίας, η επιστροφή του τοποθετείται χρονικά στα μέσα Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο να θεωρείται τίποτα δεδομένο μέχρι στιγμής.