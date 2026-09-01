Ολυμπιακός: To απόγευμα της Τετάρτης στην Αθήνα ο Μοντέρο

Ο Ζαν Μοντέρο θα φτάσει το απόγευμα της Τετάρτης στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, προκειμένου να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει σε φουλ ρυθμούς την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να περιμένει πλέον να ενταχθούν στην ομάδα και όλοι οι διεθνείς μετά το πέρας των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων με τις Εθνικές του ομάδες.

Ένας από αυτούς είναι ο Ζαν Μοντέρο. Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ο Δομινικανός γκαρντ θα αφιχθεί στην Ελλάδα το απόγευμα της Τετάρτης στις 18:45 με πτήση μέσω Μαδρίτης.

Ο πρώην παίκτης της Βαλένθια θα ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία των Πειραιωτών και θα τεθεί στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τα επόμενα φιλικά τεστ της ομάδας.